Un grave accidente de tránsito ocurrió durante la mañana de este miércoles en el departamento Chimbas y dejó como saldo a un motociclista con lesiones graves, mientras que el conductor del otro vehículo involucrado se dio a la fuga.

El hecho se registró cerca de las 8 de la mañana en la intersección de calles Oro y San Juan. Según informaron fuentes policiales, una motocicleta de 110 cc, color gris, conducida por Luis Fernando Agüero, de 30 años, circulaba por calle Oro en dirección este cuando, al llegar al cruce con San Juan, impactó contra una camioneta Toyota blanca que se desplazaba en el mismo sentido y al parecer intentó girar a su derecha, tras el choque el conductor del rodado de mayor porte huyó y dejó tirado al conductor de la moto.

En esta esquina de calles Oro y San Juan se produjo el choque donde uno de los conductores se dio a la fuga y es buscado.

De acuerdo a las primeras actuaciones, la camioneta habría realizado un giro intempestivo, maniobra que no pudo ser evitada por el motociclista. Tras la colisión, el conductor del vehículo mayor se dio a la fuga.

Como consecuencia del impacto, Agüero sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson para su atención médica.

Se indicó además que, antes del arribo del personal policial, la motocicleta, el casco y restos plásticos fueron retirados del lugar del siniestro. La primera intervención estuvo a cargo de la agente Gloria González, de Comisaría 17°.

En la causa tomó intervención la UFI Delitos Especiales, con la actuación del fiscal Francisco Micheltorena, subrogando al doctor Iván Nicolía y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. La investigación continúa para dar con el conductor prófugo. sospechan que iba alcoholizado por eso escapó de la escena del siniestro.