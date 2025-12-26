Un hombre fue detenido acusado de robar una balanza en una heladería ubicada en Capital, el sujeto fue interceptado por personal policial durante una recorrida de prevención, quedó bajo el fuero de Flagrancia.

El procedimiento se inició cuando el móvil policial Urbano 06, a cargo del oficial inspector Eric Olivera, acompañado por el cabo Emanuel Paredes, fue comisionado a avenida Ignacio de la Rosa y lateral de Circunvalación, en inmediaciones de la heladería BISCUI.

Según el aviso recibido, un sujeto había ingresado al local donde sustrajo elementos, y después se dio a la fuga.

La balanza que fue secuestrada por la Policía tras detener al ladrón.

Con las características aportadas ropa oscura, gorra y desplazamiento en una bicicleta de color rojo, los efectivos realizaron un rastrillaje por la zona. En calle Del Bono, entre Ángel del Rojas y Cornelio Saavedra, observaron a un individuo que circulaba en una bicicleta coincidente, llevando en una de sus manos un bulto de gran tamaño y color oscuro.

Al ser entrevistado, el sujeto exhibió de manera voluntaria una balanza de color gris, sin poder justificar su procedencia, por lo que fue aprehendido en la vía pública. El hombre fue identificado como Hugo Sebastián Lépez, de 42 años, con domicilio en Villa Unión.

Posteriormente, al arribar al lugar del hecho, los propietarios de la heladería reconocieron la balanza como de su propiedad y manifestaron que era el faltante del comercio. Además, aportaron registros fílmicos donde se observa al acusado ingresar al local por una pequeña ventana y sustraer el elemento.

Ante esta situación, se dio intervención al Sistema Acusatorio. En primera instancia tomó conocimiento el ayudante fiscal Oscar Oropel y, minutos después, se hizo presente el ayudante fiscal Mariano Teja, quien dispuso que se llevaran adelante las medidas legales correspondientes bajo el régimen de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como Robo Simple, con intervención de la Justicia provincial.