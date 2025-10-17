Un crimen con el objetivo de apropiarse de bienes fue descubierto en la ciudad de Dolores, luego de que un hombre denunciara la desaparición de su amigo y recibiera sospechosos mensajes de texto. La víctima, identificada como Aarón González, dueño de una fábrica de pastas, fue hallada sin vida y enterrada en el patio de la casa de su empleado.

La investigación se inició el pasado 14 de octubre, cuando Daniel Di Menna, amigo de González, realizó la denuncia ante la falta de contacto con él durante un mes y medio. El hecho que activó las alarmas fue la recepción de mensajes de WhatsApp desde el teléfono de González, en los que se le solicitaba dinero y se afirmaba que se encontraba de vacaciones en Brasil. La imposibilidad de realizar llamadas o enviar mensajes de voz, sumada a la excusa de que el dispositivo se había roto, generó sospechas en el denunciante.

La pesquisa judicial estableció, mediante un informe de Migraciones, que González no había salido del país durante el presente año. Las investigaciones se orientaron entonces hacia Maximiliano Sosa, empleado de la víctima, quien habría estado utilizando el teléfono del fallecido. En los mensajes, el interlocutor le había comentado a Di Menna que había dejado a Sosa a cargo de sus propiedades, el local comercial y sus vehículos.

Durante un allanamiento en el domicilio de Sosa, el propio detenido y su esposa indicaron a las autoridades que el cuerpo de González se encontraba enterrado en el patio trasero de la vivienda. Con la asistencia de perros entrenados y personal de Defensa Civil, el cadáver fue localizado a aproximadamente metro y medio de profundidad.

Maximiliano Sosa fue arrestado en el lugar, mientras que se tomó declaración a su pareja. El automóvil de la víctima, un Volkswagen Vento, fue localizado posteriormente en poder de un ciudadano de la zona que afirmó haberlo comprado semanas atrás. La causa fue caratulada provisionalmente como "Robo agravado por codicia / Homicidio", y se dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.