El estado del Paso Agua Negra para este viernes 26 de diciembre: habilitado
El Ministerio de Gobierno de la provincia, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente este viernes 26 de diciembre de 2025 el estado operativo del Paso Fronterizo Internacional Agua Negra, ubicado sobre la Ruta Nacional 150. El cruce se encuentra habilitado para el tránsito vehicular, pero con un horario específico y recomendaciones de seguridad debido a trabajos de mantenimiento.
Horario de circulación y condiciones
Según el comunicado oficial, la circulación por el paso está permitida en un horario reducido, desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. Fuera de este lapso, el cruce permanecerá cerrado. Esta medida se implementa para coordinar de manera segura las tareas de mantenimiento que personal de Vialidad Nacional está realizando en el trazado de la ruta.
Se hace un llamado especial a los conductores a transitar con extrema precaución, respetando los límites de velocidad y estando atentos a la presencia del personal y maquinaria vial en la calzada. Asimismo, se recuerda la obligatoriedad de circular con las luces bajas encendidas, una norma de seguridad fundamental en rutas de montaña.
Contactos de emergencia y asistencia
El informe gubernamental detalló una serie de teléfonos y contactos de utilidad para los viajeros:
Para consultas sobre el estado de la ruta, se puede contactar al Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional al 0800-222-6272 o 0800-333-0073, de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Para asuntos relacionados específicamente con el paso fronterizo, se dispone del Ministerio de Gobierno (Secretaría de Relaciones Institucionales) al (+54) (264) 4307246, 4307251 o 4307208.
En caso de emergencias o incidentes en el lado argentino, los números de Gendarmería Nacional son: Sección Las Flores (+54) 2647 497002 y Escuadrón 25 Jáchal (+54) 2647 420473.
Para asistencia en territorio chileno, se brindan los contactos del Consulado General de la República Argentina en Valparaíso: (+56) 32 2217419, con guardia de emergencia las 24 horas al (+56) 9 93238104.
Recomendaciones para los viajeros
Se insta a los ciudadanos que planifiquen utilizar este paso internacional a:
Planificar el viaje considerando estrictamente el horario de habilitación (07:00 a 17:00 hs).
Verificar las condiciones climáticas y el estado de la ruta antes de la partida, ya que en zonas de montaña estas pueden cambiar abruptamente.
Llevar el vehículo en óptimas condiciones, cadenas para nieve/hielo (según la época), y documentación personal y del automotor al día.
Tener a mano los números de contacto de emergencia proporcionados.
Para llamar desde Argentina a números en Chile, recordar marcar el prefijo internacional (+56), seguido del código de zona (ej. 51 para La Serena/Coquimbo) y el número fijo, o (+56)(9) para números celulares.
