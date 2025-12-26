Con el cierre de la novena, tres departamentos honran a la Virgen de Andacollo

Cada 26 de diciembre, distintas comunidades de San Juan renuevan su devoción a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, una de las advocaciones marianas más arraigadas en la provincia. En los departamentos de Rawson, Chimbas y Albardón, la fecha se vive con especial intensidad en el marco de las Fiestas Patronales, organizadas por las parroquias locales, que incluyen misas, procesiones y expresiones de religiosidad popular. En la previa, este viernes se celebra la última noche de la novena en honor a la Virgen, instancia central para los fieles.

El cierre de la novena y las fiestas en Chimbas

En la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, en el departamento Chimbas. El viernes 26, día en que se conmemora a Nuestra Señora del Rosario de Andacollo, se realizarán las actividades centrales de las Fiestas Patronales. A partir de las 20 se llevará a cabo la procesión con la imagen de la Virgen por las calles del departamento y, a las 21, se celebrará la misa principal.

Villa Krause: fe y tradición en Rawson

En la Parroquia de Andacollo de Villa Krause, en Rawson las Fiestas Patronales se celebrarán también este viernes 26, con la solemne procesión que comenzará a las 21 y recorrerá las inmediaciones del templo. La jornada culminará con la celebración de la misa, prevista para las 22, en una noche que convoca a numerosas familias del departamento.

Albardón y la celebración en El Rincón

En el departamento Albardón, la devoción se expresa en la Capilla de Andacollo de la localidad de El Rincón. Allí, las actividades se concentrarán este viernes 26. La jornada comenzará a las 9.30 con el rezo del Santo Rosario, seguido de la celebración de la misa. Luego, los danzantes brindarán su saludo a la Virgen, como parte del homenaje tradicional.

Por la tarde, a partir de las 20, se realizará la solemne procesión por las inmediaciones del templo, que culminará con la celebración de la misa, marcando uno de los momentos más significativos de las Fiestas Patronales en el departamento.

Otras expresiones de la devoción en San Juan

La devoción a la Virgen de Andacollo también está presente en otros puntos de la provincia. En Villa Mariano Moreno, en Chimbas, la veneración tiene una fuerte impronta comunitaria y una historia marcada por promesas, danzantes y celebraciones que se transmiten de generación en generación. En el departamento Calingasta, especialmente en localidades como Barreal, la Virgen convoca cada año a fieles y grupos de danzantes que llegan desde distintos puntos de la provincia y de regiones vecinas.

Historia y sentido de la Virgen de Andacollo

Nuestra Señora del Rosario de Andacollo tiene su origen en el norte de Chile, en el pueblo homónimo de la región de Coquimbo. La devoción se remonta al siglo XVI y se consolidó con la coronación pontificia de la imagen, realizada el 26 de diciembre de 1901, fecha que quedó establecida como su día litúrgico. Con el paso del tiempo, la veneración cruzó la cordillera y se arraigó con fuerza en provincias argentinas como San Juan, donde encontró un fuerte vínculo con las tradiciones populares.

La Virgen de Andacollo convoca a creyentes de todas las edades, familias enteras, danzantes y promesantes que expresan su fe a través de la oración, la música y la danza. Más allá del aspecto religioso, la celebración constituye un espacio de encuentro comunitario y de reafirmación de la identidad cultural, que cada diciembre vuelve a reunir a los sanjuaninos en torno a una devoción profundamente arraigada.