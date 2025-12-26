El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente al fin de semana del 26 al 28 de diciembre de 2025. El informe anticipa un período de marcada inestabilidad atmosférica, con probabilidad de tormentas y variaciones significativas en la temperatura y la intensidad del viento.

Viernes 26: Calor sofocante y primeras tormentas

Durante la jornada del viernes, las condiciones comenzarán con un cielo despejado y temperaturas elevadas. Se espera una máxima de 37°C durante la tarde, con vientos leves del sector noroeste. Sin embargo, a partir de la tarde y durante la noche, el panorama cambiará. Se pronostican tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a 32°C durante la noche, con vientos que rotarán al sureste y luego al este.

Sábado 27: Día de mayor actividad y descenso térmico

El sábado será el día de mayor inestabilidad. La madrugada se presentará con tormentas, algunas posiblemente fuertes, y una alta probabilidad de lluvias (40%-70%). Este fenómeno estará acompañado por vientos intensos del sur, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Las temperaturas experimentarán un descenso notable: la mínima será de 21°C y la máxima solo llegará a 31°C en la tarde.

A lo largo del día, la actividad tormentosa irá disminuyendo. Por la mañana persistirán las tormentas aisladas, para dar paso a una tarde algo nublada y una noche parcialmente nublada. La probabilidad de lluvia disminuirá progresivamente hasta ser casi nula. Los vientos, aunque permanecerán moderados a fuertes por la mañana, perderán intensidad hacia la noche.

Domingo 28: Mejoría parcial y ascenso térmico

Para el domingo, se prevé una mejoría relativa en las condiciones. La madrugada y mañana transcurrirán con un cielo mayormente nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima será de 22°C. Durante la tarde y la noche, se espera un nuevo incremento del calor, con una máxima de 35°C, y la posibilidad de que se desarrollen algunas tormentas aisladas nuevamente (10%-40% de probabilidad). Los vientos serán leves a moderados, cambiando de dirección del sur al norte.