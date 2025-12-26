El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un sistema que entrará en vigencia en enero de 2026 para sustituir la actual segmentación por ingresos.

Según el informe de la Secretaría de Energía, la estructura pasará a tener solo dos categorías de usuarios: aquellos que mantienen la asistencia y quienes deberán afrontar el costo total del servicio.

Para conservar el beneficio, el ingreso familiar no podrá exceder el valor de tres Canastas Básicas Totales (CBT), límite que actualmente representa $3.771.987,09 mensuales. Quienes califiquen obtendrán una bonificación del 50% en electricidad, con un límite de consumo de 300 kWh en invierno y verano, y de 150 kWh en las estaciones restantes.

En el caso del gas natural, el descuento del 50% operará únicamente de abril a septiembre, periodo en el cual el precio se mantendrá sin variaciones.

La medida contempla la migración automática de los datos del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) y la incorporación de 3,3 millones de personas del Programa Hogar.

Además, excepcionalmente en enero de 2026, se otorgará un descuento adicional del 25% para evitar incrementos abruptos, el cual se reducirá un 2% cada mes hasta su eliminación en diciembre. Por último, se analiza otorgar mayores cupos de consumo subsidiado en regiones con condiciones climáticas extremas.