Así se vivió la gran final de “Bake off”: Samanta reconoció la mentira y Damián se llevó el título y los 600 mil pesos

Con picos de 17 puntos de rating, el reality de Telefe, suceso absoluto, sorprendió con un cierre inesperado. El sábado 4, el jurado y los finalistas volvieron a grabar la premiación.

La transmisión, que comenzó con 15 puntos de rating, trepó hasta más de 17. Bake off Argentina (Telefe), el ciclo furor del año llegó a su fin. Y lo hizo luego de semanas de polémica. Por lo que Turner decidió agregar, a la final ya grabada a fines de 2019, una nueva premiación liderada por el jurado y los dos participantes. Conclusión: Samanta Casais fue descalificada por haber omitido información en su ficha de inscripción al concurso que sólo admite a participantes amateurs. Por lo que el título y los 600 mil pesos de premios quedaron en manos del Damián Pier Basile, que obtuvo el segundo puesto.

El tramo final se grabó el pasado sábado 4 de julio en el predio de La Lonja, donde se graba el ciclo. Luego de que los jurados anunciaran el veredicto Samanta hizo su descargo. Así fue:

La pastelera agradeció a la producción por haberle dado la oportunidad de contar su versión de los hechos y a la gente que la apoyó durante la competencia.

“La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí, sobre todo en redes sociales. Ha sido todo muy cruel, pero eso no quita lo que haya vivido en la carpa que fue maravilloso”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Cometí un error, soy humana, y lo admito pido disculpas, y nada quiero que quiero claro de que no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi acercamiento con la cocina fue limitado y en un emprendimiento pequeño familiar”.

Samanta agradeció la oportunidad a la producción: “Aclarado esto quiero agradecerles a ustedes, porque he aprendido un motón ha sido un antes y un después en mi vida, no es fácil para mi estar aca hoy, pero creo que es importante me voy con la frente en alto”.

“Mi frente está en alto y voy a seguir con esto, que es lo que amo”, concluyó Samanta muy emocionada al borde de las lágrimas.

Octubre de 2019, Paula y los jueces, Damián Betular, Pamela Villar y Christophe Krywonis, junto a los finalistas: Samanta y Damián.

El último desafío creativo

Las tortas que eligieron tanto Samanta como Damián estuvieron inspiradas en el arte. Ambos tenían que elegir a un artista y representar su obra.

Samanta, eligió a Salvador Dalí y Damián a René Magritte, un surrealista cuyas obras están en los principales museos del mundo.

La torta elegida por Damián, representando la obra de René Magritte

La torta elegida por Samanta inspirada en Salvador Dalí.

