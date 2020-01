Asociación Amigos del Lago de Palermo: "No se cumplen las leyes de protección del parque"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Asociación Amigos del Lago de Palermo sostuvo, en su balance 2019, que las diferentes administraciones de la Ciudad no respetaron las distintas normativas que le otorga protección legal al Parque 3 de febrero.



En el informe presentado por el organismo que en abril de este año cumple 30 de actividad se destacan 15 puntos que reflejan el “incumplimiento” de algunas de las normas de protección para el parque y aseveran que “se cumplen a medias con interpretaciones arbitrarias o son directamente ignoradas por el Gobierno de la Ciudad”.



Osvaldo Guerrica Echevarría, presidente de la organización, sostuvo que uno de sus principales pedidos es que “se cumplan las leyes de protección del parque, se elabore un plan de manejo consensuado y se forme el cuerpo de guardaparques que manda la ley”.



El primer punto del informe hace referencia al código urbanístico (Ley N° 6.099) para la protección del gran espacio verde público y advierte que el GCBA “se olvida” que el parque es Área de Protección Histórica donde rige "la expresa prohibición de realizar obras o actividades de carácter permanente o transitoria”, lo cual no se cumplió cuando, por ejemplo, se llevaron a cabo los JJOO de la Juventud 2018 que afirman “originaron verdaderos desastres sobre su superficie y ecosistemas”.



Otro de los ítems alude a la ley N° 1.917 promulgada en el 2006 que refiere a un bosque en homenaje a los chicos de Cromañon que mandaba a plantar 194 árboles en memoria de las víctimas, los cuales fueron plantados recién en el 2010.



El resto del "bosque" fue abandonado a partir de 2015 y la señalización nunca fue completada, indica el informe.



Tampoco se cumple con la ley de Publicidad Exterior Nº 2.936 que prohíbe elementos publicitarios en los lugares plazoletas, parques, paseos, boulevares y terrenos públicos.



“Es variada la cantidad y calidad de pantallas publicitarias existentes en el Parque 3 de Febrero, incluida la propaganda política oficial de los funcionarios del GCBA”, aseguran.



En el mismo sentido mencionan el abandono de lugares históricos la “Casa Joven” o “Tambito”, el uso comercial en espacios no permitidos como ex Paseo de la Infanta desde 1989 y el Polo Gastronómico desde 2011 hasta fines de 2018 y las "irregularidades" en concesiones de lugares emblemáticos como el Hipódromo de Palermo.



“Nuestros planes futuros son lograr una entrevista con los nuevos funcionarios que atienden el área de Ambiente del GCBA y conocer a quien ha sido designado como Gerente Operativo del Parque 3 de Febrero”, dijo a Télam Osvaldo Guerrica Echevarría, Presidente de la organización.