Atampiz desmintió poner en planta a su mujer y apuntó contra Monla

Luego de la circulación en redes sociales de un presunto decreto de la Municipalidad de Zonda en la que el intendente Miguel Atampiz nombraba en planta permanente a su esposa, el propio jefe comunal salió a desmentir tal acción y dijo que todo se trata de una malintencionada jugada política. Disparó contra el ex intendente y candidato a conducir el municipio César Monla.

Atampiz sostuvo que el decreto circulante en redes sociales, en verdad no existe y que se trató de una falsificación con la finalidad de perjudicarlo. El mismo mencionaba a "Cintia Páez", esposa del intendente, que se la nombraba en un presunto puesto de planta permanente en el municipio.

"Todo esto es totalmente mentira. El que me conoce a mí, sabe que yo no haría nada de eso. Con Cinthia hace más de 10 años que estamos juntos y tenemos dos bebés de tres años y siete meses, me acompaña a todas las reuniones y en todo lo que es político. Demasiado tiempo tiene para ocuparse de los bebés, así que nunca haría esto", dijo Atampiz en alusión a ingresarla en planta política.

"Todo es trucho, el decreto 536 al que hace referencia no existe, el número de documento es falso, todo es falso lo que anda circulando. Lo han hecho con whatsapp", explicó el jefe comunal.

El intendente agregó que esto "es una jugada política para ensuciar mi nombre. La jugada viene de Monla que me está panfleteando desde hace dos semanas están haciendo política sucia. Cuando estuvo gobernando cuatro años no hizo nada por el departamento, se la robaron toda a la de la soja", dijo en referencia al ex intendente y actual candidato del frente San Juan Primero.

"La gente de Zonda aprueba la gestión, por eso sacamos ese porcentaje en las PASO. Nos dedicamos al pueblo, a trabajar y nada más, por eso nunca dejaría a mi señora en planta permanente", sostuvo Atampiz.

El intendente analizó la situación y dijo: “Yo como intendente tengo un cargo y una responsabilidad y nos alcanza para estar bien mi grupo familiar, entonces nunca haría eso de meter a mi mujer, porque prefiero ayudar a alguien que necesite realmente y no a mi señora. Esto de jugar sucio no sirve, con la familia no se debe meter, es mucho lo que están haciendo, es muy feo. Monla robó cuatro años y en cambio nosotros trabajamos para el pueblo. Él dejó en planta permanente a cuatro hermanos, yo no he puesto a mi mujer. Hace más de tres semanas que empezaron esta campaña sucia”.