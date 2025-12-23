Un nuevo y masivo ataque ruso contra Ucrania se produjo en la víspera de las celebraciones navideñas, provocando la muerte de al menos tres civiles y dejando a miles de personas sin suministro eléctrico en distintas regiones del país, informaron fuentes ucranianas.

El bombardeo incluyó una combinación de más de 650 drones y alrededor de 38 misiles, la mayoría dirigidos contra la infraestructura energética y zonas urbanas, como parte de una ofensiva que afectó al menos 13 regiones ucranianas, entre ellas Zhytomyr, Rivne, Ternopil y la zona de Kiev.

Publicidad

Entre las víctimas se encuentra un niño de cuatro años, mientras que otras personas resultaron heridas y diversas comunidades afrontan la falta de electricidad en medio de temperaturas bajas propias de la temporada invernal.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenskiy, calificó el ataque como una prueba de las prioridades de Rusia y criticó el momento elegido, coincidente con las negociaciones de paz lideradas por mediadores internacionales.

Publicidad

Las interrupciones del suministro eléctrico, consecuencia de los daños a la red energética y a plantas clave, complican la vida diaria de los residentes, que enfrentan horas sin luz ni calefacción en un contexto ya desafiante por el invierno y el conflicto en curso.

El ataque ocurrió en un contexto de persistentes esfuerzos diplomáticos para intentar avanzar hacia un cese del conflicto, sin resultados definitivos hasta el momento, mientras la guerra entre Rusia y Ucrania entra en su cuarto año con momentos de escalada coincidiendo con fechas simbólicas.