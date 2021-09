Atropellaron a un joven, deben reconstruirle la cara y piden ayuda a los sanjuaninos

En la madrugada del sábado cambió la vida de Facundo González. El joven de 19 años volvía a su hogar en bicicleta cuando, en calle Rawson y 9 de Julio, en Angaco, un motociclista lo atropelló. Salió disparado de su bici y se golpeó principalmente el rostro. El impacto con la calle fue tan fuerte que los huesos de la cara le quedaron astillados y ahora deben hacerle una cirugía de reconstrucción, razón por la que los amigos del chico iniciaron una campaña para recolectar dinero.

Según contó su hermana, Milagros González, a DIARIO HUARPE, “el sábado y domingo estuvo muy mal por su pulmón que por el mismo golpe hizo que se desinflara, se le hizo como un machucón”.

El choque fue cerca de su casa así que tanto ella como su madre fueron a ver a Facundo de inmediato. Apenas llegaron, lo hablaron y él estaba consciente, incluso, trataba de levantarse y de sacarse el cuello ortopédico que personal de Emergencias Médicas le colocó. “Estaba muy alterado”, contó su hermana. Es por ello que decidieron dormirlo ya que necesitaba estar tranquilo. Y así permanece hasta ahora.

Esa noche lo trasladaron hasta el Hospital Guillermo Rawson, pero como no había lugar en Urgencias luego lo derivaron hasta el Hospital Privado donde está actualmente.

“Está internado, tiene el pómulo y la mandíbula con todos los huesos astillados así que tienen que ponerle plaquetas de platino”, contó Milagros.

Aún no saben los costos de esta cirugía, pero ya les anticiparon que será costosa. En realidad, como Facundo no tiene obra social su familia sólo deberá abonar las plaquetas y todo el material que necesiten los médicos para la reconstrucción del rostro.

“Está entubado entero, tiene cables por todos lados, pero por suerte en el cuerpo no tiene nada, en la cabeza tampoco, lo único que tiene afectado es el rostro. Lo que sí van a tener que hacerle es una traqueotomía porque no puede respirar por sí mismo”, comentó Milagros.

Como la familia no cuenta con el sustento económico para costear los gastos, los amigos de Facundo comenzaron una campaña solidaria en redes sociales con el objetivo de recaudar algo de dinero para aportárselo a la familia.

Milagros contó que su hermano es muy apegado a sus amigos con quienes disfruta pasar el tiempo, jugar a la pelota y al hockey. Fueron ellos los que se enteraron primero del accidente y le fueron a avisar a su familia. Incluso, constantemente se están preocupando por la madre de Facundo que tiene diabetes así que no puede sentir emociones fuertes ya que puede subirle de forma repentina el azúcar. Lo que buscaron a la hora de hacer la campaña fue minimizarles la preocupación por el tema económico a los González.

Aún no hay fecha para la cirugía, por lo que no colocaron una fecha límite para colaborar. No obstante, este martes la madre del joven se va a reunir con el cirujano que le explicará qué es lo que le harán a su hijo y cada uno de los materiales que deberán utilizar y abonar. También, probablemente definan una fecha para la intervención quirúrgica.

Para colaborar: 2645768793.