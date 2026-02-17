Comienza la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Liga Sanjuanina de Fútbol. La jornada se disputará entre este martes 17 y el miércoles 18 de febrero en distintos escenarios de la provincia.

Este martes 17 de febrero, desde las 17:30, se jugarán siete encuentros en simultáneo. Minero recibirá a Marquesado con el arbitraje de Martín Riveros, mientras que Sarmiento será local ante Colón, con Lucas Gómez como juez principal.

Villa Ibáñez enfrentará a Atenas (Federico Quiroga), Desamparados se medirá ante Juventud Zondina (Ximena Pacheco) y Rivadavia chocará con 9 de Julio, bajo el control de Darío Montaña.

Uno de los duelos destacados de la jornada será el que protagonizarán Alianza y Unión en el Estadio del Bicentenario, con Rubén Riveros como árbitro. En tanto, Peñarol será local frente a López Peláez, con Rubén Fernández impartiendo justicia.

A las 20:30, Trinidad enfrentará a Defensores de Argentinos, en un encuentro que será dirigido por Eduardo Prior.

La fecha se completará este miércoles 18 de febrero, desde las 17:30, cuando Carpintería reciba a San Lorenzo, con el arbitraje de Ruth Díaz.

Con nueve partidos programados, la segunda fecha del Apertura comenzará a marcar tendencias en un torneo que recién empieza, pero que ya muestra intensidad y paridad en cada cancha.