Huarpe Deportivo > Apasionante

La Liga Sanjuanina abre la fecha 2 del Torneo Apertura este martes

Con nueve encuentros programados, el certamen local continúa con cruces atractivos y árbitros confirmados. 

POR REDACCIÓN

Hace 11 horas
Este martes comienza la segunda fecha del Torneo Apertura Daniel Archilla de Liga Sanjuanina de Fútbol. 

Comienza la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 de Liga Sanjuanina de Fútbol. La jornada se disputará entre este martes 17 y el miércoles 18 de febrero en distintos escenarios de la provincia.

Este martes 17 de febrero, desde las 17:30, se jugarán siete encuentros en simultáneo. Minero recibirá a Marquesado con el arbitraje de Martín Riveros, mientras que Sarmiento será local ante Colón, con Lucas Gómez como juez principal.

Villa Ibáñez enfrentará a Atenas (Federico Quiroga), Desamparados se medirá ante Juventud Zondina (Ximena Pacheco) y Rivadavia chocará con 9 de Julio, bajo el control de Darío Montaña.

Uno de los duelos destacados de la jornada será el que protagonizarán Alianza y Unión en el Estadio del Bicentenario, con Rubén Riveros como árbitro. En tanto, Peñarol será local frente a López Peláez, con Rubén Fernández impartiendo justicia.

A las 20:30, Trinidad enfrentará a Defensores de Argentinos, en un encuentro que será dirigido por Eduardo Prior.

La fecha se completará este miércoles 18 de febrero, desde las 17:30, cuando Carpintería reciba a San Lorenzo, con el arbitraje de Ruth Díaz.

Con nueve partidos programados, la segunda fecha del Apertura comenzará a marcar tendencias en un torneo que recién empieza, pero que ya muestra intensidad y paridad en cada cancha.

