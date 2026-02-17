El tiempo en San Juan para este martes 17 de febrero se presentará mayormente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados y una mínima estimada en 27°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la jornada, el cielo tendrá momentos de parcial nubosidad, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre el 0 y el 10 por ciento.

En cuanto al viento, soplará del sector sur con intensidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora en las primeras horas del día, mientras que por la tarde podría intensificarse levemente, con ráfagas que rondarán entre los 13 y 22 km/h, rotando hacia el sudoeste.

Pronóstico extendido

Para el miércoles se espera una jornada calurosa, con una máxima de 35 grados y condiciones similares de nubosidad variable.

En tanto, el jueves la temperatura descenderá levemente, con una máxima prevista de 32°, aunque podrían registrarse tormentas aisladas acompañadas de fuertes ráfagas de viento que alcanzarían entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De esta manera, la semana continuará con calor intenso y condiciones inestables hacia el cierre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial.