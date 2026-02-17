Publicidad
San Juan presenta un martes mayormente nublado y máxima de 36°

La jornada se presentará mayormente nublada, con máxima de 36° y viento del sector sur durante el día.

POR REDACCIÓN

Hace 11 horas
El pronóstico anticipa calor, nubosidad variable y tormentas aisladas con ráfagas para los próximos días.

El tiempo en San Juan para este martes 17 de febrero se presentará mayormente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados y una mínima estimada en 27°.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la jornada, el cielo tendrá momentos de parcial nubosidad, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, entre el 0 y el 10 por ciento.

En cuanto al viento, soplará del sector sur con intensidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora en las primeras horas del día, mientras que por la tarde podría intensificarse levemente, con ráfagas que rondarán entre los 13 y 22 km/h, rotando hacia el sudoeste.

Pronóstico extendido

Para el miércoles se espera una jornada calurosa, con una máxima de 35 grados y condiciones similares de nubosidad variable.

En tanto, el jueves la temperatura descenderá levemente, con una máxima prevista de 32°, aunque podrían registrarse tormentas aisladas acompañadas de fuertes ráfagas de viento que alcanzarían entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De esta manera, la semana continuará con calor intenso y condiciones inestables hacia el cierre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico oficial.

