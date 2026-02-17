River Plate pone primera en la Copa Argentina 2026 con un desafío que no admite margen de error. Este martes 17 de febrero, desde las 22, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo enfrentará a Ciudad de Bolivar en el estadio Estadio La Pedrera de San Luis, por los 32avos de final.

El Millonario llega golpeado tras la derrota ante Argentinos Juniors, la segunda consecutiva en el Torneo Apertura. La seguidilla negativa encendió las alarmas en Núñez y obligó al cuerpo técnico a intensificar los entrenamientos, sin otorgar días libres, con el objetivo de recuperar solidez y confianza.

El cruce será a eliminación directa: el que pierde, queda afuera. Además, hasta los octavos de final, esta edición no contará con VAR. El árbitro designado para impartir justicia será Nicolás Ramírez.

River necesita reaccionar y cortar una racha de tres encuentros sin victorias en un arranque de temporada que exige respuestas inmediatas en todos los frentes. La Copa Argentina aparece como una oportunidad para recuperar terreno y reafirmar aspiraciones.

Probable formación de River

El equipo formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

El ganador avanzará a los 16avos de final del certamen. En la misma jornada también se disputarán otros encuentros: Aldosivi vs. San Miguel (17:00, estadio Norberto Tito Tomaghello) y Tigre vs. Claypole (19:45, estadio Nuevo Francisco Urbano).