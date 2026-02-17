El Carnaval de Chimbas 2026 tuvo su gran cierre en el Corsódromo del Costanera Complejo Ferial. El evento coronó tres noches memorables de fiesta, música y alegría con un marco multitudinario de familias chimberas y visitantes de toda la provincia.

Cinco comparsas, invitados de jerarquía y el sueño cumplido de niños de Zonda marcaron un cierre inolvidable.

Según datos de la Policía de San Juan, sumando las tres jornadas, la asistencia total superó las 100.000 personas, consolidando al Carnaval de Chimbas como el evento popular más convocante de la provincia.

Publicidad

Esta edición marcó un crecimiento significativo en su propuesta cultural. Por primera vez participaron cinco comparsas locales, con la incorporación de Samba de Raíz, que se sumó a Costa Norte, Unidos de Villa Paula, Imperio Do Samba y Sambasol. Durante las tres noches, el público disfrutó de coreografías vibrantes, trajes deslumbrantes y un despliegue artístico que elevó el nivel del espectáculo.

Uno de los momentos más celebrados fue el paso de las marionetas gigantes, que despertaron aplausos y sonrisas entre grandes y chicos. También se destacó la participación de la Delegación Oficial del Carnaval, que aportó tradición y representatividad a la fiesta.

Publicidad

La presencia de la reconocida comparsa Mari Mari jerarquizó aún más el evento. Durante las tres noches brindó un espectáculo de nivel nacional que dejó una huella imborrable en el público sanjuanino. Por segundo año consecutivo integró su escuadra la chimbera Ana Paula Anzor, ex Embajadora del Sol del departamento.

Pero la noche final tuvo un capítulo especialmente emotivo. Un grupo de niños del departamento Zonda, integrantes de “La Banda del Conjunto de Zonda”, cumplió el sueño de formar parte del carnaval. Con creatividad y esfuerzo, armaron su propia batucada utilizando tachos plásticos como instrumentos. Gracias a la convocatoria impulsada por la intendenta Daniela Rodríguez, los chicos pudieron presentarse en el corsódromo y recibir el aplauso masivo del público.

Publicidad

Durante el cierre acompañaron a la jefa comunal el diputado nacional Cristian Andino, intendentes de distintos departamentos, concejales y funcionarios, en una jornada que combinó espectáculo, emoción y fuerte respaldo institucional.

Otro de los grandes logros fue el operativo de seguridad y asistencia. El evento contó con presencia permanente de ambulancias, personal de salud, fuerzas policiales y el acompañamiento fundamental de los Bomberos Voluntarios de Chimbas. El carnaval se desarrolló en un clima familiar, sin incidentes y con total normalidad.

Con organización, crecimiento artístico y récord de convocatoria, Chimbas cerró un Carnaval histórico que reafirma su identidad cultural y su compromiso con eventos que impulsan el turismo y el encuentro de las familias sanjuaninas.

En las próximas horas, tras la votación del jurado y bajo supervisión de las autoridades letradas, se conocerá la comparsa ganadora de la edición 2026.