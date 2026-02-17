La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que analiza endurecer el denominado protocolo antipiquetes luego de los violentos incidentes registrados el miércoles pasado durante la manifestación contra la reforma laboral en las inmediaciones del Congreso de la Nacion Argentina.

En declaraciones radiales, la funcionaria, quien sucedió en el cargo a Patricia Bullrich, señaló que están en estudio nuevas medidas para reforzar los controles en marchas y protestas sociales. Entre ellas, mencionó la posible revisión de mochilas y hasta la prohibición de banderas, ante el uso de sus palos como elementos contundentes.

“Hemos conversado de endurecer más las medidas para la realización de manifestaciones”, sostuvo Monteoliva, y remarcó que se evaluarán mecanismos que permitan reforzar la seguridad “sin poner en riesgo la vida de absolutamente nadie”.

Los disturbios se produjeron en paralelo a la sesión en el Senado en la que se debatía la reforma laboral. Durante la protesta, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía y la Gendarmería. Según reportes oficiales, algunos participantes arrojaron piedras y bombas molotov, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, carros hidrantes y bastones.

Tras los incidentes, se informó que 71 personas fueron detenidas. De ese total, 54 recuperaron la libertad, mientras que 14 continúan bajo custodia de la Policía de la Ciudad.

Diez hombres permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo. Las fuerzas federales realizaron 51 detenciones y la Policía de la Ciudad otras 20.

En tanto, Monteoliva informó que ya fueron identificados cuatro manifestantes que habrían participado en los disturbios y anticipó que serán detenidos en las próximas horas. A través de sus redes sociales, la ministra aseguró que los involucrados “quisieron desestabilizar el país” y publicó imágenes con los rostros de los acusados.

El Gobierno nacional ahora analiza profundizar los controles en futuras movilizaciones, en un contexto de alta tensión política y debate parlamentario.