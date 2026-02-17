La reforma laboral sigue firme en la agenda del Gobierno Nacional. Sin embargo, los gremios se manifiestan en contra de puntos claves para el sector trabajador. Ante esto, el titular de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, confirmó que la central obrera local adherirá al paro nacional convocado por la CGT nacional cuando se trate en Diputados la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Cabello sostuvo que la medida será “sin movilizaciones” y consistirá en una jornada de paro total de actividades. “Va a ser un paro masivo. Se garantiza que parará el tránsito y el transporte, incluidos los aéreos”, afirmó.

El dirigente explicó que la asamblea se realizará el día previo y que luego “se cortan las actividades”. Además, indicó que también adherirán la CTA y el MTA, por lo que se espera una fuerte repercusión a nivel nacional y provincial.

El paro está programado para este jueves. Sin embargo, Cabello aseguró que se activará el día en que la reforma laboral sea tratada en la Cámara de Diputados. “El día que lo hagan, lo largamos”, dijo el gremialista.

Los puntos que preocupan a la CGT

Cabello detalló que los aspectos más críticos del proyecto son las modificaciones en licencias, vacaciones, horas extras y salario. “Cuando vos veas tu liquidación final y te falten ítems, ahí te vas a dar cuenta”, advirtió.

Como ejemplo, mencionó el caso de los trabajadores mineros, donde actualmente rigen jornadas de ocho horas reales con posibilidad de horas extras al 50%. Según explicó, si se implementaran jornadas de 12 horas bajo el nuevo esquema, el salario podría reducirse casi a la mitad.

También cuestionó la falta de cambios estructurales vinculados a los impuestos que el Estado cobra a la patronal y alertó sobre el impacto en los aportes jubilatorios.

Posible vía judicial

El referente sindical aseguró que, en caso de aprobarse la ley, la CGT Nacional avanzará en la Justicia. “Ya están los proyectos preparados para presentarlos. No se pueden quitar derechos adquiridos”, remarcó, y sostuvo que la Constitución Nacional respalda los reclamos sindicales.

En ese sentido, planteó que la discusión no solo es económica sino también institucional, al advertir que podrían verse afectados principios consagrados en el artículo 14 bis de la Carta Magna.

Impacto en el empleo local

Respecto a la situación en San Juan, Cabello estimó que en los últimos dos años se perdieron alrededor de 1.500 puestos de trabajo formales, aunque aclaró que algunos sectores recuperaron parte de lo perdido. Sin embargo, señaló que industrias como la textil, la siderúrgica y la gastronomía continúan en retroceso.

Finalmente, confirmó que la UTA San Juan también se plegaría a la medida de fuerza. “Deberían estar todos en el paro. Es la determinación que se tomó”, cerró el titular de la CGT San Juan.