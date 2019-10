Aumentó en la provincia la cantidad de centros de formación docente

Durante la última década, desde el año 2009 al 2018 inclusive, la provincia de San Juan aumentó los centros de formación docente. Pasó de tener 20 al comienzo del periodo a finalizar con 23. Este incremento se vio reflejado en un 15% que lo deja por debajo de la media nacional que es de 17,7%. Los datos se desprenden de un informe del Observatorio Argentinos por la Educación.

La formación para ser docente en Argentina se da en dos tipos de establecimientos, por un lado están los institutos superiores y por otro las universidades. El informe en cuestión solo tomó en cuenta a los primeros y determinó que la cantidad de unidades de capacitación a nivel nacional pasó de 1.298 a 1.528 entre los años mencionados. El país cuenta con 34 centros por cada millón de habitantes. La cifra es 9 veces más alta que la de Chile con 4 por millón, y casi 18 veces más alta que la de Colombia 2,3 por millón. En Francia el promedio es aún más bajo: allí hay 0,5 institutos por cada millón de habitantes.

Estos centros de formación se crearon en el año 2006. Surgieron con el fin de planificar y ejecutar políticas de articulación del sistema educativo además de coordinar las acciones de seguimiento y evaluación del desarrollo cognitivo. En el sector estatal, constituyó el 62,4% de la oferta de acuerdo a los datos de 2018, el crecimiento en la cantidad de unidades educativas fue de 26,6% pasaron de 753 a 953. Por su parte los privados, tuvieron un 6% de incremento, de 545 en 2009 llegaron a 575 en 2018.

MIRÁ TAMBIÉN Enología volvió a producir y sus vinos fueron calificados por Evisan

Con respecto a San Juan, en esa década analizada, los institutos de formación docente públicos pasaron de 10 a 9 bajando un 10% y los privados superaron su marce, de 10 a 14, aumentando un 40% la nómina. Desde la Dirección de Educación Superior de carácter estatal dijeron que esto se debe a la demanda que van teniendo en los distintos segmentos educativos. “Más allá del número de centros de formación tenemos que asegurarles a los profesionales que tengan salida laboral. Tenemos una cantidad adecuada de institutos de acuerdo a la matrícula”, señaló Graciela Ortega.

Respecto a la formación de los docentes, según los datos oficiales, el título de nivel terciario es el más frecuente entre quienes enseñan en el nivel inicial, primario y secundario. Del total de docentes de esos niveles, 41,3% cuenta exclusivamente con un título de nivel superior no universitario, 6,5% con un título de nivel universitario, 5,4% con un título de maestro normal, y 21,3% con alguna combinación de los títulos anteriores. El 6,4% no cuenta con título docente, y sobre 19,4% de los docentes no se cuenta con datos.



Otras provincias

Las que más centros sumaron

Las tres provincias con mayor variación positiva entre 2009 y 2018 en la cantidad de unidades educativas que dictan formación docente son Chaco con un crecimiento de 148,7% pasó de 39 a 97. En el caso de Corrientes con 128% de 25 a 57 y La Pampa 63,6% de 18 a 27. El incremento chaqueño se explica, principalmente, por una expansión en la oferta de formación del sector privado de 6 a 23 institutos en el período. En Corrientes la expansión fue mayoritariamente estatal y en La Pampa fue totalmente estatal.

MIRÁ TAMBIÉN Por la crisis, los colegios privados perdieron más de 250 mil alumnos en 2019

Las que disminuyeron centros

Encabeza Córdoba con -6,5%, de 153 pasó a 143. Le sigue La Rioja -3,3% que pasó de 30 a 29 y Tucumán -1,9% de 52 a 51. Todas ellas vieron acotadas su capacidad de oferta.