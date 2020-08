Aumentos a estatales: cerraron la posibilidad de descongelarlos por el momento

En mayo pasado, y en el marco de la crisis económica a consecuencia de la pandemia por el coronavirus, el Gobierno provincial suspendió el aumento salarial a empleados públicos. Los meses pasaron y con el inicio de agosto los sindicatos sanjuaninos comenzaron a moverse para pedir que se descongelen los porcentajes acordados en paritarias, pero desde Gobierno afirmaron que no es algo realizable en la actualidad.

Previo a la pandemia, en el mes de marzo, los representantes sindicales de los estatales acordaron con el Gobierno sanjuanino un aumento de haberes dividido en tres etapas: 5,5% a partir de ese mismo mes; 3,5% desde mayo y 4,5% más con el sueldo de julio. La primera actualización se aplicó antes de la crisis sanitaria mundial, pero los otros dos quedaron congelados hasta tanto la situación económica mejore, algo que por ahora no sucede.

Consultado sobre que se apliquen ahora los aumentos, el gobernador Sergio Uñac afirmó a DIARIO HUARPE que hoy no hay "casi ninguna posibilidad".

"No quiero generar expectativas que no podamos cumplir", afirmó el mandatario sanjuanino, y agregó que en toda la Argentina "no se habla de aumento y si nosotros lo hacemos, me parece que vamos a estar tocando una música que nadie la puede entender en el país"

Uñac reconoció también que "a nadie le alcanza" el sueldo y lamentó la crisis económica causada por el Covid-19 que también afecta a San Juan.

"Hoy es un momento de muchísima solidaridad", afirmó el Gobernador. Por otra parte, destacó que los trabajadores estatales han cobrado sin que exista una reducción salarial, ya que incluso por efecto de los protocolos de Covid "se ha trabajado en menor porcentaje de lo que se debía trabajar".

"Es un tema muy delicado, no hay margen para plantearlo y menos para estudiarlo", dijo Uñac, pero dejó la puerta entreabierta a comenzar a charlarlo. "Estamos siempre abiertos al diálogo", finalizó.

San Juan en números

La pandemia de coronavirus afecta tanto a nivel micro como macroeconómico y este último aspecto se nota en la caída de la recaudación provincial que, como en meses anteriores, sigue siendo de 13% en comparación con el presupuesto elaborado a principios de año.

Así lo informó el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, quien explicó que el Estado había previsto recibir durante los primeros siete meses del año la suma de $46.000 millones tanto por recursos de coparticipación federal de impuestos como a través de la Dirección General de Rentas, pero percibió $40.500 millones.

Teniendo en cuenta que los recursos que la Provincia recibe a través de la coparticipación ascienden a más del 75%, las autoridades locales miran con atención el comportamiento de otras zonas cuya situación frente al coronavirus es más compleja.

Tal es el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba y Santa Fe que son grandes centros poblacionales, de consumo y productivos. Entonces cuando alguno de esos retrocede en alguna de las fases sanitarias, eso repercute en la coparticipación federal y, por ende, también en la cantidad de dinero que llega a San Juan.

El pedido sindical

Tanto cómo desde UPCN como de ATE, dos sindicatos que tienen una participación clave en la negociación paritaria, manifestaron su interés en iniciar un diálogo para ver el descongelamiento del aumento.

En este sentido, Cristobal Carrizo, secretario general de ATE, dijo que "los salarios de la administración pública principalmente están quedando por debajo de la línea de pobreza".

Al tiempo que destacó que "hay que marchar con cuidado y tener en cuenta un montón de cosas que hacen a la economía provincial, entonces hay que ser cautos con lo que se va a haciendo y proyectando". "Todo hay que hacerlo dentro del consenso", afirmó.

Aumento e inflación

El aumento salarial de los trabajadores se cerró en una suba del 13,5% al básico. Esto fue dividido en tres tramos y únicamente se pudo aplicar el primero de ellos, de 5,5%.

Cabe mencionar que este porcentaje fue superado cuando a la inflación que se difunde mes a mes. Según los datos proporcionados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), el nivel de del Índice de Precios al Consumidor de San Juan (IPCSJ) registró hasta junio una suba de 14,6%. Por esto se desprende que los salarios de los trabajadores estatales quedaron por detrás de la inflación.

Por otra parte, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), arrojaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula en los primeros 5 meses de 2020 un incremento del 11,1%.

De esta manera los estatales locales, hasta el momento, están casi 10 puntos por debajo de la inflación y tal cual anticipó el gobernador Uñac, hoy no están dadas las condiciones para que esto suceda.

Otro punto a discutir es qué pasará con el incremento, que todos los años en el mes de agosto, se da en las Asignaciones Familiares del sector estatal.