Las prácticas indebidas en los canales de riego de San Juan están generando daños significativos al sistema hídrico provincial, advirtió el gobierno provincial en un comunicado oficial, tras observar reiterados perjuicios causados por el uso inapropiado de estas obras de infraestructura esenciales para la agricultura y el abastecimiento de agua.

El baño en los canales, una actividad que se repite año tras año durante los días de mucho calor, no solo representa un riesgo para la seguridad de las personas, sino que también lleva a que bañistas coloquen trancas, ramas, neumáticos u otros objetos para represar el agua y crear zonas donde puedan refrescarse. Estas obstrucciones generan desbordes, acumulación de residuos y deterioro de la infraestructura, afectando el flujo normal del agua y alterando el sistema de distribución del recurso hídrico.

Las prácticas indebidas provocan daños en puntos críticos del sistema de riego, como roturas en taludes o paños constructivos, acumulación de sedimentos y desperdicios que terminan taponando los cauces, lo cual obliga al personal técnico a realizar tareas de reparación, desobstrucción y mantenimiento con mayor frecuencia y costo.

Autoridades recuerdan que los canales de riego cumplen una función vital para la producción agrícola y la distribución equitativa del agua superficial en toda la provincia, y que su uso indebido puede repercutir no solo en la infraestructura, sino también en la capacidad de riego para los cultivos y en la gestión sostenible del recurso hídrico. Mantener los canales libres de obstáculos y basura es clave para asegurar un suministro estable y eficiente.

La problemática fue destacada por el gobierno provincial como un llamado a la conciencia ciudadana y a respetar las normas que regulan el uso de estas obras hidráulicas, que son esenciales en un contexto donde la disponibilidad del agua es un recurso estratégico y vulnerable, especialmente ante ciclos hidrológicos con menores aportes.