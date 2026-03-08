El avance de las mujeres en puestos de liderazgo en San Juan comenzó a notarse, sobre todo cuando es en sectores históricamente dominados por hombres. La industria, la minería y las fuerzas de seguridad son algunos de los ámbitos donde, durante décadas, la presencia femenina fue mínima o limitada a funciones específicas. Sin embargo, esa realidad empezó a modificarse hace poco tiempo en nuestra sociedad. En ese contexto, DIARIO HUARPE entrevistó a tres protagonistas de distintos ámbitos que hoy lideran espacios clave en la provincia: la Subjefe de la Policía de San Juan Cinthia Álamo, la ejecutiva minera Sonia Delgado y la referente industrial Belén Trincado.

Cinthia Álamo y una nueva mirada sobre la seguridad

Álamo señalando con sencilles recuerdos de amigos que atesora desde hace años. (Foto DIARIO HUARPE)

Con 33 años de trayectoria policial, Cinthia Álamo se convirtió en la primera mujer en ocupar la Subjefatura de la Policía de San Juan en los 156 años de historia de la institución.

Su historia personal está marcada por el esfuerzo desde temprana edad. Según relató, desde los 10 años trabajó en tareas rurales y de cosecha, experiencias que, asegura, fortalecieron su disciplina y su vocación de servicio. A los 17 años ingresó a la Escuela de Policía, en una época en la que la formación era estrictamente semimilitarizada y con escasa presencia femenina.

Durante su carrera participó en operativos, allanamientos y patrullajes, experiencias que considera fundamentales para demostrar que las mujeres pueden desempeñarse en cualquier función dentro de la fuerza. Actualmente, su gestión se enfoca en el concepto de seguridad ciudadana, un modelo que busca fortalecer el vínculo entre la policía y la comunidad.

“Queremos una Policía más cercana al vecino, con diálogo permanente, reuniones barriales y contacto directo con referentes de cada zona”, explicó.

Según Álamo, el respeto y la empatía han sido claves para ejercer la conducción dentro de una institución históricamente masculina.

Sonia Delgado y el desafío de liderar en la minería

Delgado enfatizó que la lucha por los derechos adquiridos está más que nunca. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Sonia Delgado es abogada y actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de Challenger Gold, una compañía minera que cotiza en mercados internacionales, además de presidir la firma Golden Mining, vinculada al proyecto Hualilán en el departamento Ullum.

Su trayectoria incluye pasos por la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Minería de San Juan. Hoy integra un directorio internacional, una posición que alcanzó tras un proceso de votación electrónica entre accionistas de distintos países. Según explicó a DIARIO HUARPE, el acceso de las mujeres a cargos corporativos de alto nivel todavía enfrenta obstáculos.

“Más que un techo de cristal, muchas veces existe un techo de acero blindado que las mujeres debemos atravesar para llegar a los puestos de decisión”, afirmó.

Para Delgado, la presencia femenina aporta nuevas miradas a la gestión empresarial, con mayor capacidad de diálogo, cooperación y organización. Además, destacó que la participación de las mujeres en la minería ya no se limita a áreas administrativas.

“Hoy vemos mujeres supervisoras de perforación o conduciendo camiones fuera de ruta. Son tareas que antes parecían imposibles para una mujer y hoy forman parte de la realidad del sector”, señaló.

Belén Trincado y el impulso a las emprendedoras

Trincado explicó que desde su rol de mujer, profesional y mamá desea seguir constuyendo puentes para ayudar a mujeres emprendedoras. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Desde el ámbito industrial, Belén Trincado trabaja desde hace casi una década en el Departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), donde impulsa programas de capacitación y acompañamiento para emprendedoras.

Abogada de profesión y socia en su propio estudio jurídico, Trincado centra su trabajo en fortalecer redes de apoyo que permitan a las mujeres pasar de proyectos individuales a emprendimientos consolidados.

“El objetivo es acompañarlas para que puedan transformarse en empresarias, generar empleo y consolidar sus proyectos”, explicó.

Madre de tres hijas, asegura que su rol profesional también implica una responsabilidad personal.

“Cuando una mujer ocupa un puesto de liderazgo no solo crece ella, crece su empresa, su familia y su entorno”, afirmó.

El significado del 8M para las líderes sanjuaninas

Las tres entrevistadas coincidieron en que el Día Internacional de la Mujer es una fecha que invita tanto a la reflexión como al reconocimiento de los avances logrados.

Para Cinthia Álamo significa revitalizar el valor de las mujeres que abrieron camino en distintos ámbitos pese a las dificultades. Álamo enfatiza que el respeto y la empatía han sido claves para comandar una fuerza donde hoy recibe el apoyo total tanto del personal masculino como femenino.

“La mayor libertad que puede tener una mujer es la ausencia de miedo. Y si el miedo aparece, hay que atravesarlo”, expresó.

En tanto para Sonia Delgado, la jornada representa una oportunidad para recordar las luchas históricas por la igualdad de derechos. Delgado sostiene que más que un "techo de cristal", las mujeres enfrentan un "techo de acero blindado" que requiere una lucha constante por la igualdad real. Desde su posición, considera fundamental tender puentes para que otras mujeres accedan a puestos de decisión real, aportando una mirada más humana y colaborativa a la industria. Por último, defiende que las mujeres no tienen roles predefinidos.

"Podemos ocupar cualquier espacio siempre y cuando tengamos la oportunidad y la capacidad para hacerlo", asegura.

Por su parte, Belén Trincado vive su carrera con la responsabilidad de ser un ejemplo. Cree firmemente en la complementariedad entre géneros y sostiene que los grandes proyectos productivos que vienen para San Juan necesitan equipos diversos. Para Trincado, el camino se transita con mérito y formación, elementos que otorgan el derecho legítimo a ocupar puestos de relevancia.

"Las mujeres ya estamos en movimiento... debemos hacerlo juntas... ya no existen más diferencias, tiene que haber unión y complementariedad" resaltó.

Un camino que continúa

Aunque reconocen avances significativos en los últimos años, las tres coinciden en que todavía quedan desafíos por delante para alcanzar una igualdad plena en los espacios de liderazgo.

Sin embargo, también destacan que el cambio ya está en marcha. Cada vez más mujeres acceden a cargos estratégicos en sectores clave de la economía y la gestión pública, transformando estructuras que durante décadas parecieron inamovibles.

Para estas tres sanjuaninas, el objetivo ahora es consolidar esos avances y abrir nuevas oportunidades para las generaciones que vendrán.