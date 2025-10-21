Economía > Importados
Autos chinos ganan terreno en Argentina con nueva oferta y precios
POR REDACCIÓN
En octubre de 2025, el mercado automotor argentino experimenta un notable aumento en la oferta de vehículos chinos, impulsado por una mayor flexibilidad en las importaciones. Esta apertura permitió la llegada de nuevos modelos que refuerzan la competencia en el país.
China, con una presencia cada vez más firme en la región, ha diversificado su catálogo para el mercado local, ofreciendo autos de baja, media y alta gama. Estos vehículos se destacan por incorporar avances en seguridad y tecnología, superando las generaciones anteriores y posicionándose como rivales directos de las marcas tradicionales.
Este crecimiento se da en un contexto de estabilidad macroeconómica y apertura comercial en Argentina, lo que favorece la instalación de varias automotrices chinas. Algunas ya conocidas en el mercado local continúan expandiéndose, mientras que otras, como Leapmotor, Changan, JMEV, GAC, Lynk & Co y JMEV con su modelo Easy 3, planean sumarse próximamente.
Un factor clave para esta expansión es el cupo anual de 50.000 unidades de vehículos electrificados que el Gobierno argentino autorizó a ingresar sin pagar el arancel extrazona del 35%. Esta medida reduce los costos para los importadores y favorece la introducción de modelos más accesibles y tecnológicos.
Las marcas chinas presentes actualmente en Argentina incluyen: Haval, Ora, Poer, Tank, Jetour, BYD, Maxus, Chery, Baic, MG, Skywell, DFSK, Foton, JAC, Kaiyi y Geely. Cada una ofrece distintas opciones que buscan captar un segmento creciente de consumidores interesados en innovación y precios competitivos.
Este movimiento refleja una transformación en la industria automotriz local, donde los autos chinos no solo amplían la oferta sino que también impulsan una mayor dinámica comercial, beneficiando a usuarios con productos más variados y con tecnología de punta.
Haval:
- Jolion 1.5 DCT Deluxe: US$30.000
- Jolion 1.5 7DCT Supreme: US$33.000
- Jolion PRO HEV Deluxe: US$28.990
- Jolion PRO HEV Supreme: US$:30.990
- H6 2WD: US$36.500
- H6 4WD: US$39.900
- H6 GT 4WD: US$44.400
- H6 HEV Deluxe: US$33.500
- H6 HEV Supreme: US$35.500
Jetour:
- X50: US$26.600
- T2: US$54.900
- T1: US$51.900
- Dashing: US$38.500
- X70 Plus: US$40.500
- X70 1.5T AT: US$31.500
BYD:
- Dolphin Mini GL: US$22.990
- Dolphin Mini GS: US$23.990
- Yuan Pro GL: US$29.990
- Yuan Pro GS: US$30.990
- Song Pro GL: US$34.990
- Song Pro GS: US$36.990
Maxus:
- T60 MT: US$32.000
- T60 AT: US$36.000
- T90: US$43.000
- T90 EV: US$72.000
- D90: US$66.000
Chery:
- Tiggo 4 Hybrid: US$33.500
- Tiggo 7 Pro Hybrid: US$35.600
- Tiggo 2 Pro Max MT Confort: US$25.000
- Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: US$27.500
- Tiggo 8 Pro Luxury: US$49.600
Baic:
- X35 Fashion: US$25.500
- X35 Fashion Plus: US$27.200
- X35 Luxury: US$28.200
- X55 II Luxury: US$39.700
- X55 II Plus: US$45.700
- BJ30 Hybrid 4X2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4X4: US$45.700
- BJ40 3 Puertas: US$61.300
- BJ40 Plus: US$63.900
- BJ60 Mild Hybird: US$78.600
- U5 Plus: US$25.600
- EU 5 - 100% Eléctrico: US$28.900
- EU5 Plus: US$48.700
MG:
- MG3 HEV Confort: US$23.500
- MG3 HEV Luxury: US$25.900
- MG ZS HEV Confort: US$27.500
- MG ZS HEV Luxury: US$29.900
- MG Cyberster: US$130.000
Skywell:
- ET5: US$48.000
- BE11: US$58.000
- DFSK:
- E5 PHEV: US$34.500
- Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
- Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
Foton:
- Tunland G7: $51.131.588
- Tunland V9: $71.213.283
JAC:
- S2 MT Intelligent FL: US$19.900
- JS2 Luxury LV: US$21.900
- JS4 LV: US$27.500
- JS4 Flagship: US$29.500
- JS6 PHEV Euro VI: US$33.900
- JS8 Pro: US$38.900
- E30X Luxury: US$30.500
- T8 4X4 MT: US$34.900
- T9 Luxury: US$38.500