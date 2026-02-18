El impacto del último temporal de lluvia y granizo en San Juan ya tiene una dimensión concreta: unos 325 productores presentaron denuncias formales por daños en sus cultivos. Así lo confirmó el ministro de Producción, Gustavo Fernández, quien precisó que el foco está puesto no tanto en la cantidad de hectáreas afectadas sino en la situación individual de cada damnificado.

“Llevamos 325 denuncias. No es tanta la cantidad de hectáreas afectadas, sino la cantidad de productores y el nivel de daño que han recibido”, explicó el funcionario. En ese sentido, señaló que el fenómeno climático impactó en una zona donde se concentra la producción chacarera, caracterizada por el minifundismo.

Es decir, se trata de muchos pequeños productores que trabajan reducidas extensiones de tierra. “Son muchos productores en pocas hectáreas”, sintetizó Fernández, al describir la estructura productiva del área golpeada por el temporal.

Desde el Ministerio aclararon que no se trata de una afectación estructural para el volumen total de producción provincial, pero sí de una situación delicada para numerosas familias que dependen exclusivamente de esas parcelas. “No hay una afectación grave para la producción total de la provincia, pero sí es grave la situación particular de muchos de los denunciantes”, subrayó el ministro.

Frente a ese escenario, la cartera productiva ya comenzó a liquidar los primeros subsidios correspondientes a las contingencias climáticas registradas en lo que va del año. El objetivo inmediato es acelerar la asistencia para que los damnificados puedan recuperar su capacidad productiva.

Uno de los ejes de trabajo es la formalización de ayuda para productores que no están registrados o que se encuentran en situación de informalidad. En esos casos, la asistencia no siempre es monetaria, sino que se canaliza a través de la entrega de insumos como semillas, fertilizantes u otras herramientas esenciales para reactivar la actividad.

Fernández también hizo hincapié en la necesidad de ordenar los plazos del proceso administrativo. Explicó que, tras cada denuncia, el Ministerio debe enviar equipos de peritos para constatar y cuantificar el daño. “No solamente se trata de la denuncia; después hay que verificar y peritar. Si el registro permanece abierto permanentemente, no se puede organizar el trabajo de los peritos”, advirtió.

En ese marco, la Provincia trabaja en establecer tiempos claros para la recepción de reclamos, evaluación técnica y posterior liquidación de ayudas, con el objetivo de brindar respuestas ágiles sin afectar la transparencia del proceso.

Mientras continúan ingresando presentaciones, el desafío oficial pasa por equilibrar la asistencia inmediata con la planificación técnica, en un sector donde cada contingencia climática impacta directamente en la economía familiar de cientos de pequeños productores sanjuaninos.