El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 18 de febrero una jornada con temperaturas elevadas y condiciones inestables en la provincia de San Juan, que culminaría con tormentas aisladas durante la noche.

La mañana se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 25 grados y vientos del sector sur que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora, sin probabilidad de precipitaciones. Hacia la tarde, el cielo cambiará a mayormente nublado y el termómetro alcanzará los 35 grados, la marca más alta de la jornada. Los vientos del sur incrementarán su intensidad, registrándose entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

Para la noche se espera un cambio significativo en las condiciones meteorológicas, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura descenderá a 30 grados, mientras que los vientos del sur se mantendrán en el rango de 23 a 31 kilómetros por hora, con ráfagas que continuarán alcanzando hasta 50 kilómetros por hora.

Jueves con descenso de temperatura y posibles chaparrones

El jueves 19 de febrero comenzará con chaparrones durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación que también se ubica entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura en este período será de 21 grados, con vientos del sur de 23 a 31 kilómetros por hora.

La mañana del jueves se presentará mayormente nublada, con 24 grados y vientos que mantendrán la misma intensidad que en la madrugada, aunque con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora. Durante la tarde, el cielo pasará a parcialmente nublado y la temperatura ascenderá a 30 grados, con vientos del sur que continuarán en el rango de 23 a 31 kilómetros por hora y ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora.

Finalmente, la noche del jueves volverá a presentar cielo mayormente nublado, con un descenso de la temperatura a 25 grados. Los vientos del sur disminuirán su intensidad, ubicándose entre 13 y 22 kilómetros por hora, y no se esperan ráfagas significativas ni probabilidad de precipitaciones para este período.