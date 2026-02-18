Apareció desmembrada y calcinada la mujer de 65 años que había desaparecido en un corso

Un terrible episodio conmociona a la provincia de Santiago del Estero. Ramona Emilia Medina, una mujer de 65 años que había sido vista por última vez el domingo cuando asistía a los corsos de la ciudad de Termas de Río Hondo, fue hallada sin vida en un predio lindante al cementerio local. El cuerpo presentaba signos de haber sido desmembrado y parcialmente calcinado.

La desaparición y el comienzo de la búsqueda

La familia de Medina denunció su desaparición el mismo domingo, al notar que no regresaba a su domicilio luego de asistir a los festejos de carnaval en la ciudad termal. Inmediatamente, la Policía activó el protocolo de búsqueda y difundió la fotografía de la mujer, solicitando la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Efectivos de la División Búsqueda de Personas, junto a personal de la Comisaría 50, desplegaron operativos en distintos puntos de la ciudad mientras se aguardaba información que pudiera aportar datos sobre su ubicación.

Un testimonio clave

El curso de la investigación cambió drásticamente cuando un remisero se presentó ante las autoridades para relatar una escena que le había generado sospechas. Según su testimonio, al acercarse a una vivienda ubicada en la intersección de calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto, observó a una mujer sentada en la galería de una propiedad mientras un hombre intentaba levantarla o incorporarla.

El conductor decidió no concretar el viaje al suponer que ambas personas se encontraban bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, al tomar conocimiento de la desaparición de Medina, asoció la escena y dio aviso a la Policía.

Allanamiento y detención

Con esos elementos, el fiscal interviniente, Gustavo Montenegro, solicitó de urgencia un allanamiento para la vivienda señalada. Durante el operativo, los efectivos detuvieron a un hombre de 38 años, identificado con las iniciales L.R.B., y secuestraron dos teléfonos celulares. Fuentes de la investigación confirmaron que uno de los dispositivos pertenecería a la víctima.

El sospechoso fue trasladado a dependencia policial y, según trascendió de fuentes judiciales, habría confesado el crimen. Además, habría brindado precisiones sobre el lugar donde había dejado el cuerpo.

El hallazgo del cuerpo

Siguiendo las indicaciones del detenido, este lunes los efectivos policiales llegaron hasta un campo adyacente al cementerio de la localidad. Allí, envuelto en una frazada, encontraron el cadáver de Ramona Emilia Medina. El cuerpo presentaba signos de haber sido quemado y se encontraba desmembrado.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por medios locales, al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo. Los peritos trabajan para determinar si esas mutilaciones fueron producto del fuego o si intervinieron animales carroñeros en el predio.

La investigación en curso

La causa quedó a cargo del juez de Control y Garantías, Diego Vittar. En estas horas, los peritos trabajan en el lugar del hallazgo y en la vivienda allanada para reunir más pruebas que permitan reconstruir lo sucedido.

Se esperan los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar la data y las causas de la muerte. Los forenses deberán establecer si la víctima fue incinerada tras ser asesinada o si el fuego se produjo cuando aún se encontraba con vida.

Otro punto que la Justicia busca esclarecer es si el cuerpo de Medina fue trasladado hasta el predio del cementerio o si el crimen se cometió en ese lugar. También se investiga si el detenido actuó en soledad o contó con la colaboración de otras personas.

El caso, que presenta características de extrema violencia, ha generado conmoción en la comunidad de Las Termas de Río Hondo y en toda la provincia, al tiempo que reactiva el debate sobre la violencia de género en la región.