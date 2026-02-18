Eduardo Cabello detalló que, tras el freno de la obra pública nacional, la construcción en San Juan logró recuperar parte del empleo y que hoy rondan los 5.000 trabajadores. “Nosotros hemos recuperado una buena cantidad de compañeros, pero estamos en un hito histórico que alguna vez San Juan tuvo sin minería, alrededor de 5.000 compañeros en la construcción, cuando antes teníamos 12.000”, afirmó el dirigente sindical.

La comparación deja en evidencia la magnitud de la caída. “Habremos recuperado el 25% de los puestos perdidos o un poquito más”, reconoció Cabello a DIARIO HUARPE, al recordar que tras el corte de la obra pública nacional se perdieron cerca de 8.000 empleos en el sector.

Actualmente, explicó, el nivel de ocupación ronda los “5.000 y pico” de trabajadores, contemplando tanto obras locales como frentes vinculados a la minería. Justamente allí radica, según el gremialista, una de las claves para amortiguar la crisis.

“La minería te pone ese plus que te permite recuperar mucho más”, aseveró.

En esa misma línea, el secretario adjunto de la Uocra, Alberto Tovares, aportó datos concretos sobre dónde se generaron los puestos que permitieron atenuar el impacto de la paralización nacional. “Entre los paneles solares y los caminos, se habrán tomado unos 1.100 trabajadores. A eso, 350 de los consultorios del hospital Rawson y 150 trabajadores del centro odontológico, y bueno, otras obras que andan por ahí que calculamos que son los que alcanzamos a recuperar”, detalló.

De este modo, los proyectos energéticos y viales aparecen como uno de los principales sostenes del empleo, mientras que la obra pública provincial, aunque con menor volumen, permitió reincorporar parte de la mano de obra que había quedado fuera del sistema.

Cabello también destacó el esfuerzo del Gobierno provincial para sostener niveles mínimos de actividad, en un contexto de recortes nacionales. “Se va manteniendo, gracias a Dios, con el esfuerzo que el gobierno de la provincia hace. Dentro de la ley nacional estaban los recortes de obra pública y eso nos golpeó fuerte”, señaló.

En cuanto al sector privado, el panorama es más incierto. Cabello mencionó que existen dificultades vinculadas al financiamiento y a la falta de previsibilidad económica. “Hay obras que venían trabajando bastante bien y se han caído porque la economía no es para todo. El que tiene plata no la regala si no la pone para invertirla”, sostuvo.

También deslizó críticas hacia el Gobierno nacional, particularmente en relación a la situación económica y la credibilidad de los indicadores. Según planteó, ese contexto influye en la decisión de los inversores de avanzar o no con nuevos desarrollos.

Aun así, el líder sindical mantiene expectativas ligadas a los proyectos mineros en marcha. “Si estos proyectos se terminan en tiempo y forma va a hacer falta muchísima parte inmobiliaria”, afirmó, al señalar que la provincia depende en gran medida de esa actividad para dinamizar empleo.

“Nosotros no tenemos soja, no tenemos petróleo ni gas. Tenemos que trabajar en conjunto para que todo el pueblo sanjuanino se desarrolle a través del trabajo”, remarcó, marcando que la construcción vuelve a apoyarse en la minería y en obras estratégicas para sostener un nivel de ocupación que, si bien está lejos de los 12.000 puestos de otros tiempos, logró recuperar una porción significativa tras el fuerte golpe inicial.