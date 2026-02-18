La industria del mosto vuelve a mirar al Congreso en un escenario que hoy muestra señales de mayor optimismo. Tras más de una década de proyectos que no lograron avanzar, el sector sostiene que la nueva versión de la Ley del Mosto llega con mayores posibilidades de aprobación. Dentro de la actividad reconocen que el camino legislativo no estará exento de tensiones. La discusión convive con intereses contrapuestos, particularmente de sectores vinculados a otros edulcorantes. Aun así, la percepción es distinta. “Sí, hay cierto optimismo”, admitió el presidente de la Cámara Argentina del Mosto, Martín Materia.

El renovado impulso político y técnico proviene principalmente de San Juan y Mendoza, donde la industria considera que el nuevo texto corrige los errores que condicionaron debates anteriores. La expectativa se apoya en un enfoque renovado que combina argumentos sanitarios, nutricionales y económicos.

La relevancia de la ley se explica en la matriz productiva sanjuanina. Aproximadamente la mitad de la cosecha provincial se destina a la elaboración de jugo concentrado de uva, lo que convierte al mosto en un factor clave dentro del equilibrio de la cadena vitivinícola.

Materia, en diálogo con el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, puso en perspectiva la magnitud del producto al analizar su evolución en los últimos años. Según explicó, durante los últimos 10 a 15 años cerca del 50% de la uva cosechada en San Juan terminó en mosto. “Por eso la importancia que cobra en cuanto al volumen de uva que toma cada año”, sintetizó.

Para San Juan, la eventual aprobación de la Ley del Mosto no sólo implicaría abrir un nuevo mercado interno, sino también sumar una herramienta estratégica para administrar excedentes productivos y equilibrar la oferta vitivinícola, especialmente en contextos de sobrestock vínico.

Salud y nutrición como nuevo eje

Uno de los cambios centrales del proyecto actual es el enfoque sanitario. A diferencia de versiones anteriores, la iniciativa propone promover el uso de azúcares naturales —entre ellos el mosto de uva— en bebidas y alimentos.

“El proyecto es fantástico, porque corrige los errores que se cometieron en el pasado y se avanza hacia un enfoque más de lo nutricional, desde lo médico, desde lo saludable”, sostuvo Materia.

En ese marco, confirmó que se avanza en estudios técnicos junto a la UATEC, una división de la Universidad de Buenos Aires dedicada a investigaciones científicas. El objetivo es actualizar análisis previos e incorporar evidencia vinculada a salud pública y nutrición.

Mercado lento, precios inciertos

El optimismo legislativo convive con una coyuntura internacional compleja. La industria del mosto atraviesa un escenario de incertidumbre, marcado por la caída en los valores de exportación del producto concentrado.

“Este año se presenta como un año complejo en cuanto a que aún nosotros como exportadores no tenemos una certeza en cuanto a qué precios vamos a poder exportar nuestro producto”, explicó Materia.

La falta de referencias claras en los mercados globales ralentiza la fijación de precios para la uva. Aun así, las empresas continúan operando. “Estamos recibiendo uva y estamos dando anticipos”, remarcó.

El dirigente vinculó la dinámica actual a múltiples variables, entre ellas el comportamiento de productos sustitutos, como el mosto de manzana chino, y las necesidades de compra de los clientes internacionales.

Europa difícil, Estados Unidos estratégico

Materia también analizó el escenario comercial externo. Respecto del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, advirtió que el mosto seguiría enfrentando aranceles elevados. Actualmente, el producto paga un arancel fijo del 40% más un componente variable que puede elevar la carga total hasta niveles cercanos al 60%.

“Es un número bastante complicado como para poder pensar en que nuestro producto puede ingresar en la Comunidad Europea”, evaluó.

Las expectativas, en cambio, se concentran en Estados Unidos. Allí, el sector observa mayores probabilidades de apertura en futuras rondas de negociación.

La discusión vuelve así al centro de la escena con un argumento que combina salud, agregado de valor y economías regionales. En una provincia donde el mosto representa mucho más que un subproducto, el sector vuelve a creer que esta vez la ley podría convertirse en realidad.

Dato

La inversión prevista para el informe técnico clave que espera Gobierno y el sector mostero es de $20.000.000.