El Hospital de 25 de Mayo se convertirá en el epicentro de una jornada solidaria de recolección de cabello destinada a la confección de pelucas oncológicas. La iniciativa, impulsada por el equipo de salud local junto a la Fundación Cadena de Favores, busca sensibilizar a la comunidad y sumar donantes en el marco del Mes Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Es este miércoles 18, desde las 8 horas.

La actividad es coordinada por el director del hospital, Dr. Néstor Martínez; la jefa de área, Dra. Jaquelin Auger; y la Lic. María Garepia. Desde la fundación, Maximiliano Zacaría explicó a DIARIO HUARPE que se trata de la primera colecta del año y que forma parte de una agenda solidaria que recorrerá distintos departamentos.

“Este año va a haber bastantes colectas y vamos a participar en eventos de concientización sobre cáncer y alopecia. La idea es que cada campaña llegue a quienes más lo necesitan”, señaló.

Zacaría destacó que la convocatoria surgió desde el propio hospital y que se articula con organizaciones y municipios del interior. En Jáchal, por ejemplo, estudiantes de una escuela de capacitación laboral ya trabajan en la confección de pelucas junto a asociaciones civiles.

“El año pasado cerramos con la entrega de 320 pelucas en San Juan y también en otras provincias. Es un número alto y demuestra que cada vez más gente se suma a donar”, remarcó.

El referente solidario indicó que la demanda sigue en aumento y que el objetivo principal es garantizar que cada paciente reciba su peluca a tiempo. “Más allá de la donación, el objetivo es que cada paciente tenga su peluca en tiempo y forma. Las estadísticas son altas y tenemos que cubrir todo lo que esté a nuestro alcance”, expresó.

En cuanto a los requisitos, explicó que se puede donar cabello desde los 10 centímetros en adelante, sin importar si está teñido, con rulos o con canas.

“No hace falta cortarse todo el largo. Podemos sacar una pequeña cantidad de manera cuidadosa. Todo cabello sirve para hacer pelucas cortas o largas”, aseguró.

Además, aclaró que las pelucas confeccionadas no se venden y que el cabello recolectado se utiliza exclusivamente para pacientes oncológicos o personas con alopecia.

“Las pelucas de Cadena de Favores no están a la venta. Cada pelo que se dona es para quienes lo necesitan. Incluso, cuando es posible, le enviamos a la donante la foto de la peluca terminada para que sepa el destino de su aporte”, afirmó.

La jornada en el Hospital de 25 de Mayo busca, además de recolectar cabello, reforzar la conciencia sobre la importancia del acompañamiento y la solidaridad en los tratamientos oncológicos.

Dato

Quienes necesiten una peluca o deseen colaborar pueden comunicarse a través de las redes sociales de la fundación:cadenadefavores2oo7 o solicitar turno para atención personalizada al número 264-475-2115.

Dato 2

Maxi Zacaría fue finalista de la edición 2024 del Sanjuanino Solidario que organiza GRUPO HUARPE.