La avenida España atraviesa por estos días un proceso de renovación integral que busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en uno de los corredores más importantes de la Capital sanjuanina. Las obras se enmarcan en el Plan Urbano de Pavimentación y Repavimentación de la Red Vial Municipal, primera etapa Capital, que lleva adelante el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre calle Maipú y avenida Libertador, el cual será intervenido en su totalidad. Se trata de un sector de alta circulación diaria, tanto vehicular como del transporte público, por lo que la obra fue planificada en etapas para minimizar el impacto en el tránsito y garantizar la continuidad de la circulación.

Publicidad

Actualmente, las cuadrillas ejecutan tareas de demolición de las losas de hormigón deterioradas, el posterior relleno con material de base y la imprimación de los paños intervenidos. A estas acciones se suma la limpieza y el sellado de juntas, grietas y fisuras, un paso clave para asegurar la durabilidad de la nueva calzada.

Una vez concluidos estos trabajos preliminares, se procederá a la colocación de un carpetín asfáltico provisorio, que permitirá habilitar nuevamente el tránsito en cada tramo intervenido. Según estimaciones oficiales, en un plazo aproximado de dos semanas se avanzará con la colocación de la carpeta asfáltica final, que marcará la finalización de la obra en ese sector.

Publicidad

Desde el Ministerio de Infraestructura destacaron que la intervención sobre avenida España forma parte de una planificación integral de mejora de la red vial urbana, orientada no solo a optimizar la circulación, sino también a prolongar la vida útil de las calzadas y reducir los costos de mantenimiento a futuro.

Si bien los trabajos generan demoras y desvíos temporales, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización dispuesta, remarcando que se trata de una obra necesaria para mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

Publicidad

Con la pavimentación final prevista para las próximas semanas, la avenida España quedará completamente renovada en el tramo intervenido, consolidándose como una vía más segura y eficiente para vecinos y conductores. La obra se suma a otras intervenciones similares que se desarrollan en distintos puntos de la Capital, en el marco de un plan provincial que apunta a modernizar la infraestructura vial urbana.