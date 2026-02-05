La megafusión que prometía reconfigurar el mapa minero global finalmente no prosperó y su caída tuvo eco inmediato en San Juan. Rio Tinto descartó avanzar en una fusión o combinación de negocios con Glencore, una operación que, de concretarse, hubiera dado lugar a la mayor empresa minera del mundo y que tenía implicancias directas sobre proyectos estratégicos en la provincia.

La posibilidad de una unión entre ambas compañías había generado expectativas en el sector minero local, principalmente por el futuro de El Pachón, uno de los grandes proyectos de cobre sanjuaninos, controlado por Glencore. La eventual fusión abría la puerta a un nuevo esquema de inversiones, decisiones operativas y prioridades dentro de un gigante con un valor de mercado combinado cercano a los 207.000 millones de dólares.

Sin embargo, este jueves Rio Tinto confirmó que, tras evaluar la propuesta, decidió dar marcha atrás. En un comunicado, la compañía explicó que analizó la operación bajo el marco de asignación de capital presentado en su Día de Mercados de Capital de diciembre de 2025, donde se prioriza la creación de valor a largo plazo y la rentabilidad para los accionistas. Bajo esos criterios, concluyó que no era posible alcanzar un acuerdo beneficioso.

“Rio Tinto ha determinado que no puede llegar a un acuerdo que aporte valor a sus accionistas”, señaló la empresa, dando por cerrada la posibilidad de avanzar en la fusión. La decisión se conoció justo al vencerse el plazo establecido por las normas de adquisición del Reino Unido, que otorgan 28 días a un potencial oferente para confirmar una propuesta firme, retirarse o pedir una prórroga.

Glencore, por su parte, respondió con dureza. La minera suiza consideró que los términos planteados por Rio Tinto subvaloraban de manera significativa su aporte a la eventual compañía combinada. Según detalló, la propuesta contemplaba que Rio retuviera los cargos de presidente y director ejecutivo, además de quedarse con una participación proforma mayoritaria, un esquema que no reflejaba el verdadero peso de Glencore dentro del negocio.

Desde la compañía remarcaron que la estructura ofrecida no reconocía adecuadamente el valor de largo plazo de su negocio de cobre, su cartera de proyectos en crecimiento ni las sinergias potenciales que podría haber generado la fusión. En ese contexto, Glencore concluyó que la operación tampoco resultaba conveniente para sus propios accionistas.

Para San Juan, la caída de la fusión implica un escenario de continuidad, pero también de incertidumbre. El Pachón seguirá dependiendo de las decisiones estratégicas de Glencore en solitario, sin el respaldo financiero y operativo que hubiera significado una integración con Rio Tinto. En un momento en el que el cobre gana protagonismo global por la transición energética, el desenlace de esta negociación vuelve a poner el foco en la necesidad de reglas claras y previsibilidad para atraer inversiones de gran escala a la provincia.