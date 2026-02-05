Desde Washington, el Gobierno argentino anunció la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. El canciller Pablo Quirno comunicó la noticia a través de su cuenta oficial en X, destacando la colaboración con el equipo estadounidense de la Oficina Comercial liderada por Jamieson Greer.

La ceremonia de firma contó con la participación de Alec Oxenford, embajador argentino; Luis Kreckler, secretario de Relaciones Económicas Internacionales; Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios; y Juan Cortelletti, jefe de Misión Adjunto en la representación diplomática en Washington. Todos los funcionarios fueron fotografiados durante el acto oficial.

El acuerdo, que ya contaba con aval político tras la cumbre entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, fue concretado formalmente tras la finalización de la agenda doméstica estadounidense. Aunque el texto completo aún no se ha publicado, se anticipa que el convenio fortalecerá la relación comercial y que la base arancelaria sería del 10 por ciento, con excepciones estratégicas para sectores clave de la Argentina.

El documento incluye un apartado sobre trabajo, en el que Argentina reafirma su compromiso con los derechos laborales reconocidos internacionalmente y la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Además, se prevé reforzar la aplicación de las leyes laborales nacionales.

Durante las negociaciones, se abordaron cuestiones arancelarias estratégicas para Estados Unidos, como el aluminio y el acero, productos que mantendrían un arancel de hasta 50 por ciento. El acuerdo también contempla referencias a la matriz productiva de China, en línea con la perspectiva compartida entre Milei y Trump sobre la competencia global.

El proceso de negociación resolvió los cuestionamientos planteados por la USTR estadounidense, detallados en un informe de 394 páginas sobre obstáculos que enfrentan las exportaciones de Estados Unidos en mercados como China, Canadá, Unión Europea, India y México. Argentina figura en este documento, y la negociación permitió alinear los intereses de ambos países para lograr la firma del acuerdo.

Con la formalización de este convenio, Argentina y Estados Unidos refuerzan su alianza comercial y estratégica, marcando un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países.