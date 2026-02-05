El presidente Javier Milei anunció este jueves el envío al Congreso Nacional del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos firmado entre Argentina y Estados Unidos, calificándolo como “un momento único en la historia”.

Según el comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el acuerdo busca consolidar la relación bilateral sobre la base de la apertura económica, reglas claras para el intercambio internacional y la integración plena de Argentina al comercio global. “Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible”, se indicó.

Desde la Casa Rosada destacaron que el vínculo entre Milei y Donald Trump fue clave para alcanzar el acuerdo y que este constituye “un pilar más” para recuperar un rol protagónico de Argentina en el escenario internacional. El gobierno resaltó que la iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia de inserción internacional, orientada a fortalecer la inversión, el trabajo y la innovación.

Tal como establece la Constitución Nacional, el convenio será analizado por el Congreso, donde el Ejecutivo confía en que los legisladores comprendan la magnitud de la iniciativa y acompañen su aprobación. Según Milei, se trata de “una oportunidad sin precedentes” para que Argentina recupere liderazgo político y económico a nivel global.

Mientras se aguarda el debate parlamentario, la firma del acuerdo ya genera repercusiones políticas y económicas, y su eventual sanción marcaría un hito histórico en la relación bilateral con Washington.