Barrick Mining difundió su informe operativo y financiero correspondiente al último trimestre de 2025 y, entre los datos más relevantes, incluyó un detalle pormenorizado sobre el desempeño de Veladero, uno de los principales yacimientos auríferos de San Juan. El reporte aporta precisiones técnicas y productivas que permiten dimensionar el presente y el futuro inmediato del proyecto.

Según el documento, la producción de oro de Veladero durante el cuarto trimestre del año pasado fue un 2% inferior a la registrada en el trimestre anterior. Desde la compañía explicaron que esta variación respondió a una disminución en las onzas recuperables depositadas en la plataforma de lixiviación, como consecuencia directa de la secuencia de minado planificada.

No obstante, el balance anual dejó un dato positivo para la operación sanjuanina. La producción total de oro durante todo 2025 superó el rango previsto en las proyecciones iniciales. Este resultado estuvo impulsado por la colocación de onzas recuperables adicionales y por el mayor aporte de las fases 1 a 5 de la instalación de lixiviación, que mostraron un desempeño por encima de lo esperado.

El informe también pone el foco en la continuidad de las inversiones en infraestructura clave para la vida útil del yacimiento. En ese sentido, Barrick confirmó que la Fase 8b de la construcción de la plataforma de lixiviación fue aprobada durante el tercer trimestre de 2025 y que, desde entonces, las actividades y los desembolsos avanzan conforme a lo planificado.

Desde la compañía destacaron que la ejecución por etapas de este proyecto estratégico permite contar con mayor flexibilidad para ajustar las fases futuras de acuerdo con las condiciones económicas globales y el marco regulatorio vigente. Se trata de un esquema que busca garantizar previsibilidad operativa y eficiencia en el uso del capital.

La construcción de la plataforma de lixiviación contempla tareas de alta complejidad técnica, entre ellas movimientos de corte y relleno, instalación de sistemas de subdrenaje y monitoreo, recolección y recirculación de eventuales fugas, impermeabilización de superficies y captación de la solución de lixiviación cargada. Estos trabajos son centrales para asegurar tanto la productividad como los estándares ambientales del proyecto.

En términos financieros, Barrick informó que el gasto total acumulado del proyecto de la plataforma de lixiviación Fase 8, al 31 de diciembre de 2025, alcanzó los 90 millones de dólares, de los cuales 22 millones se ejecutaron durante el cuarto trimestre. El costo de capital estimado para esta etapa se ubica entre los 250 y 260 millones de dólares, considerando una base del 100%.

El informe global de la minera vuelve a colocar a Veladero en el centro de la escena, no solo por su aporte productivo, sino también por el nivel de inversión comprometido y la planificación de largo plazo. En un contexto de precios internacionales favorables para el oro, los datos difundidos refuerzan el rol estratégico del yacimiento sanjuanino dentro del portafolio de Barrick.