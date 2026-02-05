El Gobierno de Javier Milei formalizó este jueves 5 de febrero la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales, promover el desarrollo sostenido y establecer un marco transparente de reglas claras.

El canciller Pablo Quirno comunicó la noticia a través de su cuenta oficial en X, destacando la colaboración con la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. En la ceremonia participaron Alec Oxenford, embajador argentino; Luis Kreckler, secretario de Relaciones Económicas Internacionales; Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados Agroalimentarios; y Juan Cortelletti, jefe de Misión Adjunto en la representación diplomática en Washington.

Publicidad

El acuerdo, cuyo marco se había rubricado a fines de noviembre de 2025, permitirá la apertura recíproca de mercados para productos estratégicos, con foco en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna. Se estima que el arancel general se ubicará en torno al 10%, con excepciones para favorecer la producción argentina.

Entre los principales puntos del acuerdo se destacan:

Aranceles: Ambos países abrirán mercados a productos clave. Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos y Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses. Normas y evaluación de conformidad: Argentina facilitará el ingreso de bienes que cumplan normas estadounidenses o internacionales sin exigir evaluaciones adicionales. Propiedad intelectual: Se avanzará en la protección de derechos de propiedad intelectual y en la lucha contra productos falsificados, incluyendo el ámbito digital. Acceso al mercado agrícola: Se habilitará la exportación de carne bovina, aviar y lácteos estadounidenses, y se simplificarán los registros y procesos de importación. Trabajo: Argentina reafirmó el compromiso con la protección de derechos laborales y la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio. Medio ambiente: Se adoptarán medidas contra la tala ilegal y se promoverá eficiencia en el uso de recursos y cumplimiento de acuerdos internacionales sobre pesca. Seguridad económica: Cooperación para controlar exportaciones, seguridad de inversiones y evasión de aranceles. Consideraciones comerciales: Facilitar la inversión en minerales críticos y estabilizar el comercio mundial de soja. Empresas estatales y subsidios: Se abordarán distorsiones por empresas estatales y subsidios que afecten el comercio bilateral. Comercio digital: Reconocimiento de jurisdicción adecuada para transferencias transfronterizas de datos y aceptación de firmas electrónicas estadounidenses según la ley argentina.

El Gobierno indicó que este acuerdo busca integrar a Argentina al mundo, mejorar la competitividad de sectores productivos, atraer inversiones y consolidar la participación del país en cadenas de valor globales. Además, el acuerdo será remitido al Congreso de la Nación para su tratamiento conforme a la normativa constitucional.

Publicidad

Con esta firma, Argentina y Estados Unidos refuerzan su relación bilateral, consolidando un marco de comercio e inversión basado en reglas claras, apertura de mercados y cooperación estratégica.