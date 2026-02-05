El multimillonario de la tecnología, Jeff Bezos, no solo controla Amazon y una numerosa gama de empresas y grandes franquicias. También tiene su pie en

The Washington Post, uno de los históricos medios de comunicación gráfica que cuenta Estados Unidos, pero su alcance y proyección es global.

Esta semana, comunicó por redes sociales que ejecutará un vasto plan de despidos que calificó de “doloroso, pero necesario”, según informó la empresa a los trabajadores.

El diario, que alcanzó su prestigio con una investigación que causó la caída del presidente Richard Nixon en el escándalo de “Watergate”, tendrá recortes “sustanciales” en su redacción, que hasta ahora contaba con unos 800 periodistas.

Entre los despedidos figura Lizzie Johnson, corresponsal en Kiev, que escribe desde allí sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. “Me despidieron en medio de una zona de guerra. No tengo palabras. Estoy devastada”, escribió en X. También han despedido a su editor en Asia, a sus jefes de las oficinas de Nueva Delhi, Sydney y El Cairo, a todo el equipo de reporteros de Oriente Medio y a sus corresponsales en China, Irán y Turquía, entre otros.

Esta reducción de personal se produce en un momento en que los principales medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos sufren la presión del presidente Donald Trump, quien presentó varias demandas por la cobertura de su gobierno y acusa a los periodistas de ser creadores de “noticias falsas”.

Bezos, una de las personas más ricas del mundo, es un declarado aliado y patrocinador de Trump en su segundo mandato. A través de Amazon Prime, pagó a la primera dama, Melania Trump, 40 millones de dólares para realizar un documental sobre ella este año, además de otros 35 millones de dólares en contratos por conceptos de imagen.

Los efectos de este plan de ajuste en la estructura del diario, será devastador. Buena parte de las corresponsalías en el extranjero serán suprimidas, mientras que la sección de deportes y las páginas locales también sufrirán recortes de personal, según informaron editores y periodistas en redes sociales y otros medios locales.

Claire Parker, exjefa de la oficina del Post en El Cairo, aseguró en X que había sido despedida “junto con toda la plantilla de corresponsales en Oriente Medio”. Mientras que un miembro del equipo gráfico del diario declaró a la AFP que su servicio pasa de tener 25 trabajadores a solamente 9.

La respuesta de trabajadores que llevaban años de vinculación profesional fue manifestándose también en numerosas declaraciones. “No se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”, denunció en un comunicado el sindicato del diario, el Washington Post Guild.

“Sólo en los últimos tres años, la plantilla del Post se ha reducido en unas 400 personas”, añadió el sindicato, que rechaza “categóricamente cualquier nueva reducción de plantilla”.

“Si Jeff Bezos ya no está dispuesto a invertir en la misión que ha definido a este periódico durante generaciones y a servir a los millones de personas que dependen del periodismo del Post, entonces el Post merece un administrador que sí lo esté”, zanjó el dirigente.

Marty Baron, director del Post hasta 2021, dijo que “este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el periódico había registrado buenos resultados. Pero cuando el multimillonario republicano abandonó la Casa Blanca, el interés de los lectores decayó y sus números se desplomaron.

The Washington Post había apoyado a los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales de 2008, 2012, 2016 y 2020. Pero en 2024 no publicó ningún editorial en apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris.