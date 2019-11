Avanza una denuncia de las estaciones de servicio de Santa Fe contra tarjetas de crédito

Hace 1 hora

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aceptó el planteo de las estaciones de servicio de Santa Fe, en una denuncia por presunto abuso de posición dominante contra Prisma Medios de Pago S.A.



El planteo de las estaciones de servicio cuestiona los "abusivos plazos de acreditación" de las operaciones con tarjeta de crédito y los "elevados aranceles" que cobran a las empresas del rubro estaciones de servicio.



"Esta situación se funda en la posición dominante en el mercado de adquirencia que ostenta Prisma Medios de Pago S.A., de la que son accionistas los principales bancos del país", informó a Télam la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni).



No obstante, Faeni aclaró que a comienzo del año se produjo "la venta del 51% del paquete accionario de Prisma al fondo internacional Advent", por lo que la situación de abuso de posición dominante "sigue produciéndose y la realidad no se ha modificado".



Según sostienen desde el sector, la venta del principal adquirente de tarjetas de crédito del país "no produjo competencia en este mercado, con lo cual las situaciones denunciadas en el marco de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia siguen operando".



"La situación se ha vuelto dramática para las estaciones de servicios que, en su mayoría, son Pymes", subrayan luego los expendedores de nafta del interior.



Y precisan que "del precio de venta de los combustibles el 54% se lo lleva el costo del fluido; los impuestos (sobre los combustibles, IVA, débitos y créditos bancarios, ingresos brutos y tasas provinciales) suman otro 36%".



"De lo que queda todavía hay que pagar los sueldos, cargas sociales, gastos de mantenimiento y de seguridad. Por lo tanto, a las estaciones de servicios apenas les quedan un par de puntos de utilidad", detallan.



Por último señalan que "en ese escenario el 1,25% que les cobra Visa (Mastercard y otras, el 1,3%) resulta demoledor".