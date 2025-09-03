El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha elevado el tono de su crítica al presidente Javier Milei, responsabilizándolo directamente por cualquier incidente de violencia que pudiera ocurrir en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno. La declaración llega a días de las elecciones legislativas bonaerenses y subraya una fuerte escalada de tensión entre ambos mandatarios.

Kicillof advirtió que la sede del Club Atlético Villa Ángela, elegida para el evento, "no está preparada para realizar un acto de estas características". Además, señaló que la convocatoria presenta "aspectos muy extraños y sospechosos", mencionando la "escasa anticipación" en la comunicación, la intervención de "personajes con más prontuario delictivo que experiencia política" en la organización, y las propias advertencias de los dirigentes de LLA sobre posibles hechos de violencia. El gobernador remarcó que la seguridad del Presidente es responsabilidad de Casa Militar y las fuerzas federales, aunque indicó que la Policía Bonaerense realizará un operativo en la zona.

A través de un extenso mensaje en su cuenta de X titulado “un freno al desborde”, Kicillof acusó al Gobierno Nacional de "creciente desesperación" y de sostenerse "únicamente en su capacidad de mentir". En este contexto, hizo referencia a las "presuntas coimas" vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sugiriendo que el Gobierno busca "desviar la atención, sembrar caos, denunciar ‘fraude’, enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio". El mandatario provincial expresó su desconfianza en el Gobierno nacional, afirmando que un gobierno que hizo negocios con medicamentos para personas con discapacidad "es capaz de cualquier cosa" y podría buscar "episodios de desorden para distraer".

Kicillof también recordó episodios anteriores en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde hubo "fallas llamativas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial", acusando al oficialismo de organizar caravanas para "provocar". En este sentido, instó a los vecinos de Moreno a "no acercarse a ese acto" y llamó a expresar el enojo a través del voto en las urnas el próximo domingo. "Es en las urnas" donde se puede poner un "freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira", concluyó Kicillof, demandando "responsabilidad y apego a la democracia".