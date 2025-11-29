El cantante Axel compartió un mensaje cargado de tristeza luego del trágico accidente vial que tuvo lugar en la madrugada del viernes sobre la Ruta 90, en la zona de Alcorta, Santa Fe, donde fallecieron cinco personas tras su concierto en Melincué. Cuatro de las víctimas eran parte de su club de fans, lo que generó una profunda conmoción en el artista.

En su publicación, Axel relató: “Hola a todos… Hoy necesito hablarles desde un lugar muy distinto al habitual. Ayer, después del concierto en Melincué, ocurrió una tragedia que me tiene el corazón completamente roto”. El intérprete explicó que, tras eventos masivos como el suyo, muchas personas viajan largas distancias para regresar a sus hogares, a veces en horarios nocturnos, lo que en esta ocasión terminó en un siniestro fatal.

Cuatro mujeres que asistieron al recital perdieron la vida en el choque. “Algunas de ellas eran parte de los Fans Club, chicas que me habían acompañado durante años, que conocía, que veía siempre adelante en los conciertos, con su alegría y su energía. De hecho, con una de ellas, Clau Risso, me saqué una foto el sábado en el concierto de Rosario”, recordó Axel, visiblemente afectado.

El artista expresó su pesar por el hecho y manifestó sus condolencias: “Me siento sumamente triste por lo sucedido y quiero expresar mi dolor más profundo y mis condolencias a sus familias, a sus amigos, a todos los que hoy están atravesando esta pérdida tan difícil de comprender. No existen palabras que alivien algo así”.

Además, Axel rindió homenaje a las víctimas y agradeció su apoyo durante años: “Gracias chicas por tanto amor. Gracias por cada abrazo, cada cartel, cada viaje, cada gesto que tuvieron conmigo y con mi música. Su luz va a seguir viva en mí para siempre al igual que en cada persona que tocaron”.

El cantante concluyó su mensaje con un pedido para que se envíe fuerza y respeto a los familiares: “Les pido a todos que enviemos fuerza, oración y respeto para sus seres queridos. Hoy mi corazón está con ustedes”.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas en el acceso a Alcorta, cuando un Ford Focus gris, conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años y residente en esa localidad, colisionó frontalmente contra un Volkswagen Gol que transportaba a cuatro mujeres adultas provenientes de Máximo Paz. Pellegrini falleció en el acto.

Entre las ocupantes del Volkswagen se encontraban Nancy Gloria Albarracín (63 años), Nanci Marcela Beliera (58) y Claudia Patricia Risso (56). Albarracín fue trasladada con signos vitales al Samco local, donde murió minutos después. Las otras tres mujeres, incluida una aún sin identificar, murieron en el lugar.

Un tercer vehículo, una Ford Ecosport, que transitaba por la zona, colisionó contra autopartes esparcidas en la calzada tras el choque principal. Sus dos ocupantes resultaron ilesos.

La identificación de las víctimas fue confirmada tras las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, la Comisaría 2da y el Gabinete Criminalístico de Rosario, que incluyeron pericias y análisis mecánicos. La Fiscalía Regional en Villa Constitución está a cargo de la investigación.