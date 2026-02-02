Tiempo en San Juan: lunes cálido y probabilidad de chaparrones

San Juan se despierta este lunes con un cielo parcialmente nublado, ideal para quienes planean actividades al aire libre durante la mañana. La temperatura mínima se registró en 18°, con vientos moderados del norte a velocidades de 13 a 22 km/h, según expresa el Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN también expone que hacia el mediodía, el sol ganará protagonismo con temperaturas que alcanzarán los 23°, aunque la nubosidad se mantendrá presente. Por la tarde, se prevé un aumento de las temperaturas hasta los 34°, acompañado de chaparrones aislados que podrían extenderse hasta entrada la noche, con probabilidades de precipitación de entre 10 y 40%. Los vientos soplarán del este y sudeste a 7-12 km/h, sin ráfagas significativas.

Publicidad

El pronóstico extendido indica que la tendencia de calor se mantendrá durante la semana, aunque con posibilidad de inestabilidad. El martes se espera una mínima de 20° y una máxima de 35º. Para el miércoles y jueves, los termómetros oscilarán entre 21-22° y máximas de 33°, con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones durante ambos días. El viernes habrá un leve descenso de la temperatura máxima a 31°, mientras que para el sábado volverá a subir hasta los 34°.

Los sanjuaninos deberán estar atentos a los pronósticos por lluvias de mitad de semana y aprovechar las primeras horas del día para realizar actividades, mientras que se recomienda hidratarse y protegerse del calor durante los picos térmicos de la semana.