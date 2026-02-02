El presidente Javier Milei evalúa realizar una visita a la provincia de Mendoza antes de que finalice el mes de febrero, en lo que sería una nueva parada del denominado “Tour de la gratitud”, una gira que el jefe de Estado planea por distintas provincias del interior del país. La agenda de actividades se terminaría de definir en el transcurso de esta semana, según indicaron fuentes de La Libertad Avanza a un medio nacional.

La posible llegada del mandatario a la provincia cuyana se daría luego de que el Congreso Nacional apruebe la reforma laboral, uno de los proyectos centrales impulsados por el Poder Ejecutivo y enviado para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias que comenzarán este lunes. Desde el oficialismo consideran que la sanción de la iniciativa marcaría un hito político clave para la gestión libertaria y buscarían capitalizar ese respaldo en territorio provincial.

Además de Mendoza, Milei también tiene previsto viajar a Santa Fe para participar de un evento oficial, en el marco de una agenda federal que apunta a reforzar la presencia presidencial en distintas regiones del país.

La visita a Mendoza, de concretarse, tendrá también un fuerte componente político-electoral. El viaje se produciría en la antesala de las elecciones municipales que se desarrollarán el próximo 22 de febrero en los departamentos de San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde se renovarán bancas en los Concejos Deliberantes.

En ese contexto, La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con la Unión Cívica Radical y el PRO para competir de manera conjunta en estos comicios. Desde el oficialismo nacional buscan que el Presidente se muestre junto a los candidatos de su espacio, quienes compartirán boleta con los postulantes respaldados por el gobernador, con el objetivo de fortalecer la alianza y consolidar el armado político en la provincia.

La confirmación oficial de la visita y los detalles de la agenda se conocerán en los próximos días, aunque en el entorno presidencial destacan la importancia estratégica de Mendoza dentro del esquema político y económico del Gobierno nacional.