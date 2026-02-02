Mauro Icardi vivió un domingo inolvidable en Estambul. El delantero argentino fue ovacionado por los hinchas del Galatasaray tras convertir un gol clave desde el punto penal y alcanzar un récord histórico: se convirtió en el máximo goleador extranjero del club, superando una marca que hasta ahora compartía con el ídolo Gheorghe Hagi. Sin embargo, lejos del estruendo del estadio, una escena mucho más íntima terminó por conquistar a las redes sociales.

Luego del partido, un video familiar compartido por la China Suárez se volvió viral y mostró el costado más cotidiano del futbolista tras una jornada consagratoria dentro de la cancha. En las imágenes se lo ve a Icardi junto a los hijos de la actriz, en una escena simple y cargada de afecto que contrastó con la tensión y la adrenalina del encuentro disputado horas antes.

Durante el partido, la China Suárez siguió las acciones desde la tribuna acompañada por sus hijos, quienes presenciaron atentos el momento histórico del delantero argentino. Las postales de los chicos, abrigados y tranquilos en medio de un estadio colmado, reflejaron el fuerte respaldo familiar que rodea al futbolista en esta etapa de su carrera.

Tras la victoria del Galatasaray, la escena se trasladó al ámbito privado. Ya en su casa, la actriz compartió un video en el que se observa a Icardi llevando al hijo menor de la China sobre sus hombros. En un tono cómplice y afectuoso, el jugador le recuerda que es hora de ir a dormir, en una imagen descontracturada que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios.

La grabación no tardó en viralizarse y fue interpretada por los usuarios como una muestra del vínculo cercano que el delantero mantiene con los hijos de su pareja. Así, mientras Icardi celebraba un nuevo hito deportivo con la camiseta del Galatasaray, las redes se conmovieron con una postal íntima que expuso su faceta más familiar, lejos de los flashes y la presión del fútbol profesional.