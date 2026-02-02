El siniestro ocurrió este domingo por la noche en calle Zapata, en el departamento 9 de Julio. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Rawson. Investigan si el conductor estaba alcoholizado.

Un grave siniestro vial se registró pasadas las 22 horas de este domingo en la zona de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, donde tres mujeres resultaron con heridas de gravedad tras ser embestidas por una motocicleta.

El hecho ocurrió sobre calle Zapata, a unos 500 metros al sur de Ruta Nacional N°20, cuando una motocicleta con dos ocupantes impactó desde atrás contra dos mujeres que caminaban por la banquina. Como consecuencia del choque, todos los involucrados cayeron violentamente sobre el pavimento.

El conductor del rodado fue identificado como Braian Jesús Sánchez, de 22 años, quien viajaba acompañado por Emma Peralta, de 19, quien quedó inconsciente tras el impacto.

Las peatones de apellido Trigo, de 25 años, domiciliada en el barrio Taranto, y Agustina Zárate, también de 25 años, con domicilio en el Loteo Municipal de Las Chacritas resultaron con heridas graves y debieron ser trasladadas en ambulancias.

Según fuentes policiales, al dialogar con el conductor, el mismo presentaba signos compatibles con consumo de alcohol u otra sustancia, por lo que se dispuso la realización del test de alcoholemia.

Las tres mujeres fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Dr. Guillermo Rawson, en carácter de urgente, debido a la gravedad de las lesiones.

Trigo presentaba una herida cortante en el brazo izquierdo y se encontraba consciente. Zárate manifestaba fuerte dolor en la espalda y los médicos evalúan una posible lesión grave. En tanto, la joven Emma Peralta fue trasladada inconsciente, con suministro de suero y oxígeno, con probable TEC (traumatismo encéfalo craneano).

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 31ª de Las Chacritas, bajo directivas de la UFI Delitos Especiales y la ayudante de fiscal doctora Gema Cabrera, la causa quedó en manos de la Justicia para determinar responsabilidades.