El paro aeronáutico que iba a paralizar los aeropuertos de todo el país este lunes 2 de febrero fue postergado por el gremio ATE, luego de que sus equipos legales advirtieran sobre la obligación de cumplir con la normativa de esencialidad, que exige un preaviso mínimo de cinco días para la realización de medidas de fuerza en servicios considerados esenciales.

De esta manera, la huelga total en las terminales aéreas quedó reprogramada, en principio, para el próximo lunes 9 de febrero. No obstante, el conflicto sigue latente y ya comienza a generar complicaciones en la operatoria diaria, debido a que el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en los distintos aeropuertos del país.

Según indicaron desde ATE, esta modalidad de protesta ya está provocando demoras y reprogramaciones en vuelos domésticos e internacionales, en un contexto especialmente sensible por el alto movimiento de pasajeros durante las vacaciones de verano.

El reclamo se originó a partir de un incumplimiento salarial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Desde el gremio denunciaron que el Gobierno Nacional dio marcha atrás con un incremento en el adicional por “racionamiento”, el cual ya figuraba liquidado en el sistema oficial de haberes, pero que finalmente no fue depositado en tiempo y forma.

“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de reliquidar los sueldos y dejar a los trabajadores sin salarios, desconociendo un aumento que ya estaba acordado y visible en los recibos”, expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien señaló que el incremento aparecía reflejado en el sistema SARHA.

Desde la ANAC, en tanto, fuentes oficiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentran trabajando para desactivar la protesta y garantizar la normal prestación de los servicios aeroportuarios, con el objetivo de evitar mayores afectaciones a los pasajeros.

Sin embargo, desde el gremio ratificaron que la medida de fuerza será anunciada formalmente este lunes. “No sabemos cuándo vamos a cobrar y están desconociendo un aumento que ya había sido liquidado”, sostuvo Marcelo Belelli, referente de ATE en el aeropuerto de Ezeiza, quien calificó la situación como una maniobra política que deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

De concretarse el paro el 9 de febrero, la huelga se extenderá por 24 horas y alcanzará áreas clave como control terrestre, sanidad, bomberos y administración en los 30 aeropuertos del país. Durante esa jornada, todos los vuelos comerciales serían cancelados, con excepción de los traslados sanitarios, humanitarios, estatales o de órganos para trasplantes.

Mientras tanto, durante el resto de la semana, la actividad en aeropuertos y mostradores seguirá condicionada por las asambleas informativas, lo que podría derivar en demoras y complicaciones para los pasajeros que viajen en los próximos días.