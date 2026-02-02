La Selección Argentina de futsal estuvo a un paso de la gloria, pero terminó cayendo 2-1 ante Brasil en la final de la Copa América 2026, disputada en el COP Arena de Luque, Paraguay. Joao Victor abrió el marcador para la Canarinha, Matías Rosa igualó cerca del cierre, pero un gol de Dyego a poco más de un minuto del final selló el título continental para los brasileños.

El partido comenzó cuesta arriba para la Albiceleste. Apenas a los nueve minutos, Joao Victor aprovechó una desatención defensiva y, pese al esfuerzo del arquero Lukas Acosta, abrió el marcador para Brasil. El gol tempranero le permitió a la Canarinha manejar los tiempos, mientras Argentina se reacomodaba para no perder el control del juego.

Publicidad

A partir de ese momento, el encuentro se transformó en una batalla táctica y física. Argentina buscó dominar la pelota y presionar alto, con la movilidad de Agustín Plaza y las incursiones de Kevin Arrieta como principales armas ofensivas. Sin embargo, el arquero brasileño Matheus De Lima se convirtió en la figura del partido, frustrando múltiples oportunidades argentinas.

El primer tiempo terminó 1-0 a favor de Brasil, pero con la sensación de que todo podía pasar. En el complemento, la Albiceleste salió decidida a cambiar la historia, generando situaciones claras: Plaza intentó de media vuelta, Arrieta probó con una volea y Claudino tuvo un mano a mano, todas desactivadas por las extraordinarias intervenciones de Matheus.

Publicidad

A tres minutos del final, Matías Rosa logró finalmente romper la resistencia brasileña con un remate potente que puso el 1-1 y desató la euforia argentina. Sin embargo, la alegría duró poco: Dyego aprovechó un espacio a poco más de un minuto del cierre, disparó, el balón desvió en un defensor y venció a Acosta, sentenciando la victoria brasileña.

Argentina buscó el empate hasta el último segundo, pero no hubo tiempo. Brasil celebró un nuevo título continental, mientras la Albiceleste se quedó con el sabor amargo de haber estado tan cerca de una hazaña histórica.

Publicidad

A pesar de la derrota, el equipo dirigido por Matías Lucuix reafirma su lugar como protagonista en la élite del futsal sudamericano, demostrando que puede competir de igual a igual frente al máximo rival.