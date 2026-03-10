Baby Etchecopar criticó a Javier Milei y alertó por Villarruel

El periodista Baby Etchecopar sacudió la televisión con un editorial cargado de advertencias sobre el presente del país. Durante su intervención, analizó el escenario interno del gobierno y señaló que “ojo que está creciendo la figura de la vice, Victoria Villarruel, la están viendo con simpatía y se están armando para enfrentar en las próximas elecciones con Javier”.

Manifestando una profunda preocupación por la distancia entre los funcionarios y la realidad, el conductor afirmó que “no llegamos a entender. Todos se fueron en el avión presidencial a Estados Unidos de shopping. El argentino está cansándose”. En la misma línea, Etchecopar fue tajante respecto a la situación económica de la población y disparó: “No rompan los huevos, hay que caminar la calle y ver que a la gente no le alcanza más la plata”.

El comunicador también puso el foco en las propuestas financieras del Ejecutivo, expresando su temor por el desconocimiento de los ingresos reales de los ciudadanos. “No digan que habrá crédito y que cada $100.000 habrá que pagar 3700 dólares. Me da miedo porque empiezo a pensar que no saben lo que gana un argentino”, sostuvo con inquietud. Asimismo, reclamó una presencia más constante del mandatario en la agenda local, señalando que “Javier te necesitamos en la Argentina, dando una entrevista una o dos veces por semana. Necesitamos un presidente para verlo, porque cuando no ves al conductor entras en pánico”.

En cuanto al posicionamiento internacional del Gobierno, el periodista instó a los funcionarios a que “salgan a la calle en vez de ir a ver cómo se peinó Donald Trump” y agregó que “tampoco hay que mamarle tanto”. Finalmente, defendió su postura crítica basada en el bienestar social: “Quizás yo soy el único bolu que se queja por la guita de la gente. Yo puedo venir y hacer humor, pero me quejo por la gente, me da pena por la gente”, concluyendo con ironía que “a lo mejor el resentido soy yo y la que me miente es la gente”.