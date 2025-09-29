Cultura y Espectáculos > Gran sorpresa
Bad Bunny liderará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026
POR REDACCIÓN
Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se realizará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La confirmación fue anunciada por la NFL, Apple Music y Roc Nation, y llega en un momento clave de la carrera del artista puertorriqueño, quien lidera todas las nominaciones de los próximos Latin Grammys y recientemente culminó una residencia en Puerto Rico que convocó a más de medio millón de personas.
El cantante expresó que su actuación será un homenaje a su cultura, su gente y su historia, y destacó que el show representa “un momento más grande que uno mismo”. Jay-Z, fundador de Roc Nation, calificó a Bad Bunny como un referente inspirador y aseguró sentirse honrado por tenerlo en el escenario más importante de la NFL.
El espectáculo será producido por Roc Nation y Jesse Collins, ganador del Emmy, mientras que la dirección estará a cargo de Hamish Hamilton. Se espera que el show combine actuaciones dinámicas con una fuerte conexión cultural con los fans, buscando superar los estándares de los anteriores espectáculos de medio tiempo.
El Super Bowl es uno de los eventos deportivos y culturales más vistos del mundo. El año pasado, Kendrick Lamar y SZA marcaron un récord histórico con 133,5 millones de espectadores, superando la audiencia de la actuación de Michael Jackson en 1993. Con esta confirmación, Bad Bunny se suma al selecto grupo de artistas que definen el espectáculo más codiciado de la industria musical global.
