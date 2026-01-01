Un rápido despliegue policial permitió detener a un hombre acusado de cometer un robo en una vivienda de Capital, luego de que intentara escapar por los techos con dinero y objetos de valor. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de San Juan a través del Comando Urbano y culminó con el sospechoso alojado en una dependencia policial.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Jujuy, donde una mujer de 82 años denunció que desconocidos ingresaron a su domicilio tras violentar una reja y romper un vidrio. El ataque se produjo en cuestión de minutos y generó una situación de gran temor para la víctima, que alertó de inmediato a las autoridades.

Con los datos aportados, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar a un sujeto de apellido Ibañez, de 28 años, cuando se desplazaba por los techos de las viviendas cercanas. Al momento de la aprehensión, el hombre llevaba un bolso con dinero en efectivo y un teléfono celular, sin poder justificar su procedencia.

Según informaron fuentes policiales, en el interior del bolso se encontraron 102.000 pesos chilenos, $360.000 argentinos y 40 dólares, además de un celular marca Samsung. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia para su análisis.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que investiga las circunstancias del hecho y la posible participación del detenido en otros episodios similares. En tanto, Ibañez fue vinculado a un expediente judicial y trasladado a la Comisaría 3°, donde permanece alojado a la espera de nuevas medidas.

El caso vuelve a poner en foco la importancia de la denuncia inmediata y del accionar preventivo, claves para dar una respuesta rápida ante delitos que afectan directamente a personas mayores y a la seguridad en los barrios de la Capital.