Tras dos semanas de búsqueda y una denuncia que no dejó de sumar pistas, la historia tuvo final feliz. Duque, un cachorro dogo de apenas seis meses, fue recuperado por la policía y volvió a los brazos de su familia, que lo creía perdido desde hacía 15 días. El reencuentro se produjo a horas de Año Nuevo y cerró un capítulo de angustia con alivio y emoción.

El caso se inició con la denuncia radicada en la Comisaría 2º, luego de que el perro fuera robado en Capital. Desde ese momento, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Norte, que trabajó sobre datos aportados por vecinos y movimientos detectados en la zona.

Las averiguaciones condujeron a un allanamiento en el Barrio Laprida, donde los investigadores encontraron a Duque en poder de dos sospechosos que se movilizaban en un remis. El cachorro presentaba una seña particular que fue clave para su identificación: una mancha negra sobre la ceja izquierda.

El operativo permitió recuperar al animal en buen estado de salud y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. La causa es investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad, bajo la conducción del fiscal Cristian Catalano, quien ordenó las medidas para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades.

Para la familia, la devolución de Duque fue mucho más que un procedimiento policial exitoso. “Volvió a casa”, repitieron entre lágrimas, al recibirlo nuevamente. El cachorro, inquieto y curioso, respondió con saltos y movimientos nerviosos que parecían resumir el alivio compartido.

En medio del cierre de año, la historia de Duque recordó que detrás de cada denuncia hay vínculos afectivos y que, cuando el trabajo coordinado da resultados, la justicia también puede devolver tranquilidad. Esta vez, el brindis tuvo cuatro patas y una mancha negra que volvió a su lugar.