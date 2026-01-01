Las autoridades del Rawson confirmaron el nacimiento de la primera bebé, Natalia Morales

Tras un día de incertidumbre y contradicciones en los registros, las autoridades del Hospital Rawson emitieron un comunicado oficial en la tarde de este viernes confirmando que Natalia Morales es, efectivamente, la primera bebé nacida en la provincia de San Juan en el año 2026. El nacimiento se produjo a las 02:28 horas del jueves 1 de enero, tal como se había informado inicialmente.

La bebé, hija de Leonardo Antonio y Solange Atampiz, nació por cesárea programada con un peso de 2.700 gramos. Según el parte médico oficial, Natalia evoluciona favorablemente.

Un contexto de delicada evolución para la madre

El comunicado del hospital, de tono mesurado y respetuoso, aborda también la situación de la madre, Solange Atampiz. Las autoridades sanitarias confirmaron que su estado de salud, aunque evoluciona de manera esperada, sigue siendo delicado. Por este motivo, la paciente permanece bajo observación médica especializada para garantizar su plena recuperación.

Esta precisión explica las reticencias y el llamado a la prudencia informativa que caracterizaron las primeras horas tras el nacimiento. Fuentes del centro asistencial habían señalado previamente a este medio que la situación era "socialmente complicada" y que no era el momento para notas o fotografías, haciendo un llamado a resguardar la privacidad de la familia durante este proceso.

Con esta confirmación oficial, se disipa el misterio que rodeó al primer nacimiento del año, un episodio que puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de información en momentos de transición operativa. La noticia, sin embargo, trasciende lo administrativo para centrarse en lo esencial: el feliz arribo de una nueva sanjuanina y la esperanza por la pronta y completa recuperación de su madre.